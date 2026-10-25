Prima pagină » Știri externe » Magazinele din Bruxelles, baricadate de teama unor noi jafuri. Brandurile de lux și-au acoperit vitrinele

Magazinele din Bruxelles, baricadate de teama unor noi jafuri. Brandurile de lux și-au acoperit vitrinele

Magazinele din centrul Bruxelles-ului și-au baricadat vitrinele cu panouri din lemn de teama unor noi jafuri, după violențele din 17 octombrie.
Magazinele din Bruxelles, baricadate de teama unor noi jafuri. Brandurile de lux și-au acoperit vitrinele
Galerie Foto 5
Maria Nițu
25 oct. 2026, 08:08, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Magazinele de lux și cele comerciale din centrul Bruxelles-ului și-au acoperit vitrinele cu panouri din lemn pentru a se proteja de posibile jafuri, din cauza îngrijorărilor privind protestele, potrivit Euronews.

Vezi galeria foto
5 poze

Sâmbătă, magazinele din întregul oraș au fost baricadate, după jafurile și violențele care au afectat capitala Belgiei cu o săptămână în urmă. Deși au avut loc și de această dată unele confruntări, ele au fost mai reduse.

De-a lungul străzilor comerciale, panourile din lemn au acoperit vitrinele și intrările, transformând fațadele magazinelor în pereți fără deschideri.

Printre brandurile de lux care au luat măsuri de protecție se numără Tiffany & Co., Prada, Versace și Ferragamo. De asemenea, magazinele Lacoste, Nike și Nespresso au fost baricadate, alături de afaceri mai mici, precum un magazin de optică și un atelier de reparații de telefoane.

Măsurile nu au vizat doar magazinele de lux. Un restaurant din lanțul Quick și-a acoperit, la rândul său, vitrinele și intrarea cu panouri din lemn.

Măsurile acestea au fost luate din cauza temerilor privind noi tulburări, după ce pe rețelele de socializare au apărut apeluri la organizarea unei noi manifestații în Bruxelles, sâmbătă.

Magazinele din zonele Avenue Louise, Porte de Namur și Rue Neuve și-au protejat, așa cum au putut, spațiile, pentru a preveni eventuale distrugeri și furturi.

Mai multe magazine de pe Rue Neuve au fost jefuite în timpul manifestațiilor din 17 octombrie.

Atunci, poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă, iar protestatarii violenți s-au confruntat cu forțele de ordine în centrul Bruxelles-ului.

Pentru comercianții care au ales să rămână deschiși sâmbătă, panourile din lemn au fost o modalitate de a-și proteja vitrinele, fără să blocheze complet accesul clienților, care au putut intra în magazine prin cel puțin una dintre uși.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei, a murit la vârsta de 91 de ani
GSP.ro
Blocul cu bulină roșie din Drumul Taberei aduce aminte de catastrofa din 1977, când o scară a unui imobil tot de tip „OD” s-a prăbușit în Cartierul Militari. Imobilul evacuat sâmbătă a fost avariat serios la marele seism de acum 49 de ani
Gandul
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea uniformelor, pe masa judecătorilor
Cancan
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Prosport
Povestea lui „Cristian Țopescu” din țara condusă azi de doi foști fotbaliști. Anchetat de Securitatea sovietică pentru ce a spus după ce Dinamo Tbilisi a câștigat Cupa Cupelor, în 1981
Libertatea
Ce nu e bine să scoți din casă în Ajunul Sfântului Dumitru? Se spune că odată cu ele ar pleca sporul și norocul gospodăriei
CSID
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor