Magazinele din Bruxelles, baricadate de teama unor noi jafuri. Brandurile de lux și-au acoperit vitrinele

Magazinele de lux și cele comerciale din centrul Bruxelles-ului și-au acoperit vitrinele cu panouri din lemn pentru a se proteja de posibile jafuri, din cauza îngrijorărilor privind protestele, potrivit Euronews.

Sâmbătă, magazinele din întregul oraș au fost baricadate, după jafurile și violențele care au afectat capitala Belgiei cu o săptămână în urmă. Deși au avut loc și de această dată unele confruntări, ele au fost mai reduse.

De-a lungul străzilor comerciale, panourile din lemn au acoperit vitrinele și intrările, transformând fațadele magazinelor în pereți fără deschideri.

Printre brandurile de lux care au luat măsuri de protecție se numără Tiffany & Co., Prada, Versace și Ferragamo. De asemenea, magazinele Lacoste, Nike și Nespresso au fost baricadate, alături de afaceri mai mici, precum un magazin de optică și un atelier de reparații de telefoane.

Măsurile nu au vizat doar magazinele de lux. Un restaurant din lanțul Quick și-a acoperit, la rândul său, vitrinele și intrarea cu panouri din lemn.

Măsurile acestea au fost luate din cauza temerilor privind noi tulburări, după ce pe rețelele de socializare au apărut apeluri la organizarea unei noi manifestații în Bruxelles, sâmbătă.

Magazinele din zonele Avenue Louise, Porte de Namur și Rue Neuve și-au protejat, așa cum au putut, spațiile, pentru a preveni eventuale distrugeri și furturi.

Mai multe magazine de pe Rue Neuve au fost jefuite în timpul manifestațiilor din 17 octombrie.

Atunci, poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă, iar protestatarii violenți s-au confruntat cu forțele de ordine în centrul Bruxelles-ului.

Pentru comercianții care au ales să rămână deschiși sâmbătă, panourile din lemn au fost o modalitate de a-și proteja vitrinele, fără să blocheze complet accesul clienților, care au putut intra în magazine prin cel puțin una dintre uși.