Maia Sandu, asaltată de laude din partea liderilor europeni

Maia Sandu a declarat că a fost profund emoţionant să primească atât de multe felicitări pentru Republica Moldova.

„Am primit multe felicitări pentru faptul că Moldova a rămas de partea păcii, pentru că suntem curajoşi şi pentru că am rezistat amestecului Kremlinului în alegerile noastre. A fost emoţionant să aud atâtea urări de bine la adresa ţării noastre”, scrie ea pe Facebook.

Preşedinta a transmis apoi un mesaj de recunoştinţă către cetăţeni: „Îţi mulţumesc, Moldova!”.

Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova au fost câştigate de partidul pro-european de guvernământ PAS.