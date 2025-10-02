Prima pagină » Știri externe » Maia Sandu, asaltată de laude din partea liderilor europeni

Maia Sandu, asaltată de laude din partea liderilor europeni

La Summitul Comunităţii Politice Europene de la Copenhaga, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost asaltată de laude internaţionale pentru curajul ţării sale şi pentru rezistenţa faţă de amestecul Kremlinului în alegeri.
Gabriel Pecheanu
02 oct. 2025, 20:56, Politic

Maia Sandu a declarat că a fost profund emoţionant să primească atât de multe felicitări pentru Republica Moldova.

„Am primit multe felicitări pentru faptul că Moldova a rămas de partea păcii, pentru că suntem curajoşi şi pentru că am rezistat amestecului Kremlinului în alegerile noastre. A fost emoţionant să aud atâtea urări de bine la adresa ţării noastre”, scrie ea pe Facebook.

Preşedinta a transmis apoi un mesaj de recunoştinţă către cetăţeni: „Îţi mulţumesc, Moldova!”.

Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova au fost câştigate de partidul pro-european de guvernământ PAS.