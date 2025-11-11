Miniștrii europeni se vor reuni la Lviv pentru a debloca cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană

Miniștri europeni vor veni luna viitoare în Ucraina pentru a susține eforturile țării de aderare la Uniunea Europeană, în contextul blocajelor provocate de opoziția Ungariei, scrie POLITICO.

Summitul informal al miniștrilor pentru afaceri europene va avea loc la Lviv, pe 10 și 11 decembrie, potrivit unei invitații trimise în numele Danemarcei și al vicepremierului ucrainean Taras Kachka.

„Principalul obiectiv al discuțiilor noastre va fi progresul Ucrainei pe calea sa către aderarea la UE”, se arată în document.

„Reuniunea va oferi o oportunitate de a evalua rezultatele obținute, de a împărtăși reflecții cu privire la următorii pași și de a reafirma sprijinul politic pentru eforturile de reformă și integrare ale Ucrainei.”, se mai precizează, de asemenea.

„Prin reuniunea în Ucraina, vom transmite un mesaj politic clar și unit că viitorul Ucrainei se află în cadrul UE”, mai este menționat.

Bruxelles-ul se confruntă cu dificultăți în acordarea sprijinului financiar promis, deoarece planul unui împrumut de 140 de miliarde de euro din activele ruse înghețate este blocat de Belgia.

Deși Ucraina a obținut statutul de țară candidată la Uniunea Europeană în 2022 și a implementat o serie de reforme, Viktor Orbán, premierul Ungariei, a promis că va bloca aderarea, care cere unanimitate în Uniune.

În lipsa unui acord, oficialii europeni iau în calcul ca Ucraina și Moldova să continue reformele printr-o metodă numită „alimentare anticipată”.