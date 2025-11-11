Prima pagină » Știri externe » Miniștrii europeni se vor reuni la Lviv pentru a debloca cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană

Miniștrii europeni se vor reuni la Lviv pentru a debloca cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană

Miniștri europeni se vor reuni la Lviv pe 10 și 11 decembrie pentru a sprijini aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, în ciuda opoziției Ungariei.
Miniștrii europeni se vor reuni la Lviv pentru a debloca cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Nițu Maria
11 nov. 2025, 17:35, Politic

Miniștri europeni vor veni luna viitoare în Ucraina pentru a susține eforturile țării de aderare la Uniunea Europeană, în contextul blocajelor provocate de opoziția Ungariei, scrie POLITICO.

Summitul informal al miniștrilor pentru afaceri europene va avea loc la Lviv, pe 10 și 11 decembrie, potrivit unei invitații trimise în numele Danemarcei și al vicepremierului ucrainean Taras Kachka.

„Principalul obiectiv al discuțiilor noastre va fi progresul Ucrainei pe calea sa către aderarea la UE”, se arată în document.

„Reuniunea va oferi o oportunitate de a evalua rezultatele obținute, de a împărtăși reflecții cu privire la următorii pași și de a reafirma sprijinul politic pentru eforturile de reformă și integrare ale Ucrainei.”, se mai precizează, de asemenea.

„Prin reuniunea în Ucraina, vom transmite un mesaj politic clar și unit că viitorul Ucrainei se află în cadrul UE”, mai este menționat.

Bruxelles-ul se confruntă cu dificultăți în acordarea sprijinului financiar promis, deoarece planul unui împrumut de 140 de miliarde de euro din activele ruse înghețate este blocat de Belgia.

Deși Ucraina a obținut statutul de țară candidată la Uniunea Europeană în 2022 și a implementat o serie de reforme, Viktor Orbán, premierul Ungariei, a promis că va bloca aderarea, care cere unanimitate în Uniune.

În lipsa unui acord, oficialii europeni iau în calcul ca Ucraina și Moldova să continue reformele printr-o metodă numită „alimentare anticipată”.

La Bubu este istorie. Noua nebunie marca Starbucks: paharul Bearista, oamenii s-au bătut pentru a îl obține
Gandul
Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul accidentului produs!
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
Libertatea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CSID
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor