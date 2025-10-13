Maia Sandu, despre Dorin Recean: A fost omul potrivit pentru a conduce țara prin multiple crize, au fost ani complicați

„Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați! Prim-ministrul Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce Guvernul și a ghida instituțiile statului ca să trecem cu demnitate prin multiple crize”, a transmis pe Facebook Maia Sandu.

Maia Sandu a evidențiat contribuția lui Recean la consolidarea rezilienței instituționale, protejarea democrației, avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, asigurarea securității energetice și implementarea unor programe-cheie de dezvoltare.

„Împreună cu echipa a contribuit semnificativ la consolidarea rezilienței instituțiilor statului și protejarea democrației (…). Am încredere că vei fi alături când țara va avea nevoie”, a mai spus președintele Moldovei.

Dorin Recean renunță să activeze în continuare în calitate de prim-ministru. El a declarat că va renunța și la viața politică. Astfel, după învestirea noului Guvern, actualul premier, care a acces în Parlament pe listele PAS, își va depune și mandatul de deputat.