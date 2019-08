Manifestaţii în Rusia: Sute de protestatari au ieşit în stradă, în pofida interdicţiei primite din partea autorităţilor | FOTO, VIDEO

Protestatarii scandează „Rusia va fi liberă” şi „Acesta este oraşul nostru” şi cer organizarea corectă a alegerilor electorale.

„Dacă nu mai protestăm, nu va mai exista nicio speranţă”, a declarat un protestatar în vârstă de 23 de ani.

Russia’s opposition is holding a new protest march in central Moscow, despite a ban by authorities. Journalist Julia Chapman is there and reports on what is expected to happen today pic.twitter.com/sy1ubDlnUH

„Trebuie să le arătăm autorităţilor că nu vom renunţa şi nu vom accepta ca oameni nevinovaţi să meargă la închisoare”, a adăugat protestatarul.

Protestele din Rusia sunt organizate faţă de excluderea mai multor candidaţi ai opoziţiei de pe listele de vot pentru alegerile parlamentare.

The Moscow protest for free elections and against state repressions has gathered about 1,000 people — a much lower number than earlier protests. The demonstrators have begun walking along the central boulevards chanting Russia will be free pic.twitter.com/indSzow5Hs