Marea Britanie: Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat întreaga țară.

Atacul s-a produs sâmbătă seara într-un tren de mare viteză , iar trenul a fost oprit de urgență la Huntingdon. Poliția a arestat rapid doi bărbați la bord, unul fiind ulterior eliberat după ce s-a stabilit că nu a fost implicat.

Poliția britanică a declarat că atacul nu este considerat un incident terorist.

Dintre cele 11 victime, patru au fost externate, iar două rămân în stare critică.

Procuratura britanică a declarat că există suficiente probe, inclusiv înregistrări CCTV, pentru a trimite cazul în instanță.

„Echipa noastră de procurori, care lucrează în afara orelor de program, a lucrat pentru a stabili că există suficiente dovezi pentru a aduce cazul în instanță și că este în interesul public să se inițieze proceduri penale. Am colaborat îndeaproape cu Poliția Transporturilor Britanice pentru a examina un volum imens de probe, inclusiv camere de supraveghere video. Numărul de acuzații va fi ținut sub control pe măsură ce acest lucru continuă să se desfășoare. Știm impactul devastator pe care l-au avut evenimentele din trenul de sâmbătă și cum incidentul a șocat întreaga țară. Gândurile noastre rămân alături de toți cei afectați”, a declarat Tracy Easton, procuroarea șefă a Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei (CPS).