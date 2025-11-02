Poliția britanică afirmă că atacul sângeros din tren nu este considerat un incident terorist. Doi cetățeni britanici arestați

„În acest moment, nu există nimic care să sugereze că este vorba despre un incident terorist”, a declarat John Loveless din cadrul Poliției Transporturilor din Marea Britanie, conform Reuters.

Potrivit autorităților, poliția antiteroristă a fost implicată în anchetă, după ce mai mulți pasageri au fost înjunghiați sâmbătă seara într-un tren.

Cei doi suspecți, reținuți sub acuzația de tentativă de omor, sunt un bărbat de 32 de ani, cetățean britanic de culoare, și un bărbat de 35 de ani, cetățean britanic de origine caraibiană, ambii născuți în Regatul Unit, a precizat Loveless.

„Continuăm să lucrăm pentru a stabili pe deplin circumstanțele și motivația acestui incident”, a adăugat el. „Nu ar fi potrivit să speculăm asupra cauzei.”

Arestările au fost făcute după ce trenul a efectuat o oprire de urgență la Huntingdon, la aproximativ 130 de kilometri nord de Londra.

Potrivit poliției, 11 persoane au fost spitalizate, dintre care patru au fost externate, iar două se află în stare critică.

Premierul Keir Starmer a numit atacul „un incident îngrozitor” și „profund îngrijorător”, în timp ce regele Charles a transmis că este „cu adevărat consternat”.

Conform datelor Ministerului de Interne, numărul infracțiunilor cu arme albe în Anglia și Țara Galilor a crescut cu 87% în ultimul deceniu, ajungând la 54.587 de cazuri anul trecut, o creștere de 2% față de 2023.

Ministra de Interne Shabana Mahmood s-a declarat „profund îndurerată” și a îndemnat populația să evite speculațiile privind incidentul.