 Doi bărbați arestați după ce mai multe persoane au fost înjunghiate într-un tren

Într-un comunicat transmis duminică, directorul general al companiei, David Horne, a declarat că este „profund șocat și întristat de acest incident grav” și a mulțumit echipelor de intervenție pentru reacția lor „rapidă și profesionistă”.

„Vom continua să facem tot posibilul pentru a sprijini pasagerii și angajații noștri în această perioadă dificilă,” a adăugat Horne, subliniind că prioritatea principală rămâne siguranța și bunăstarea tuturor celor afectați.

Doi bărbați au fost arestați de forțele de ordine britanice după ce mai multe persoane au fost înjunghiate într-un tren al companiei LNER care se îndrepta spre Cambridgeshire, potrivit British Transport Police.

Incidentul s-a produs în jurul orei 22:00, când mai multe apeluri la numărul de urgență 999 au anunțat atacul, potrivit BBC,

Polițiști înarmați au intervenit rapid, iar peste 30 de ofițeri au fost trimiși la fața locului.

Deocamdată nu au fost oferite informații despre numărul exact al victimelor sau gravitatea rănilor suferite.

Autoritățile au precizat că ancheta este în curs și că vor reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi confirmate.

Poliția Transporturilor din Marea Britanie a cerut publicului să evite zona și a transmis că trenul a fost securizat, în timp ce pasagerii sunt asistați de echipele de intervenție.