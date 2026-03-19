Bistrița: O femeie a murit după ce a fost lovită de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată

O femeie în vârstă de 58 de ani, din Bistrița, a murit, joi dimineață, după ce a fost surprinsă și accidentată de un tren, la o trecere la nivel cu calea ferată de pe strada Cuza Vodă, din municipiu.
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
19 mart. 2026, 09:12, Social

Potrivit informațiilor transmise de polițiștii Biroului Județean Poliție Transporturi Feroviare din Bistrița-Năsăud, trenul implicat în eveniment se deplasa pe ruta Bistrița Bârgăului – Bistrița Nord.

În urma impactului, femeia a decedat.

Mecanicul de locomotivă a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă și au dispus efectuarea unei expertize medico-legale.

