Se scrie istorie în Germania: O femeie, numită antrenor la o echipă masculină din prima ligă

Într-un comunicat transmis în noaptea de sâmbătă spre duminică, citat de Le Figaro, Union Berlin a anunțat despărțirea de Steffan Baumgart, după înfrângerea (3-1) suferită pe terenul echipei de pe ultimul loc, Heidenheim. Acesta va fi înlocuit de Marie-Louise Eta, care se afla deja la cârma echipei feminine sub 19 ani a clubului Union Berlin.

Clubul anunțase acum o săptămână că ea va prelua conducerea echipei feminine a Union Berlin, care s-a menținut în prima divizie, începând din vara viitoare.

Pentru ultimele cinci meciuri ale sezonului, misiunea lui Marie-Louise Eta va fi să mențină Union Berlin în Bundesliga. Cu 32 de puncte, singurul club din capitala Germaniei din prima divizie are un avans de șapte puncte față de St. Pauli (25), ocupanta locului 16, și un avans de 11 puncte față de Wolfsburg (21), prima echipă retrogradabilă de pe locul 17.

Pentru primul său meci în noua funcție, Marie-Louise Eta va înfrunta Wolfsburg sâmbătă la Alte Försterei, stadionul echipei Union din estul capitalei germane, într-o întâlnire crucială în lupta pentru menținerea în ligă.