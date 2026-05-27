„Olimpiada dopaților”, un eșec uriaș. Sportivii nu au bătut recorduri deși au consumat substanțe interzise

Olimpiada Dopaților (Jocurile Enhanced – Enhanced Games) în care dopajul a fost permis oficial s-a încheiat. Deși organizatorii au promis o revoluție, rezultatul a fost jenant, anunță NEXTA.

Un singur sportiv a reușit să bată un record mondial în timpul competiției de la Las Vegas. Un înotător a terminat cursa de 50 de metri cu doar 0,07 secunde sub recordul mondial, dar a purtat un costum de neopren interzis în evenimentele oficiale.

Olimpiada Dopaților, rezultate foarte proaste

În schimb, un atlet care a promis că „va distruge” recordul lui Usain Bolt, a obținut un rezultat comparabil cu cel al ultimului loc în finala olimpică. De asemenea, mai multe curse de la diferite discipline au fost câștigate de sportivi care nu au luat substanțe interzise. Unele curse au fost întrerupte și au apărut numeroase probleme organizatorice. La finalul competiției, acțiunile sponsorului principal au scăzut cu 41%.

Olimpiada Dopaților: premii și planuri foarte mari

Chiar dacă rezultatele nu vor fi recunoscute oficial, premiile au fost uriașe. Câștigătorii probelor au primit câte 250.000 de dolari, iar bonusurile pentru depășirea recordurilor mondiale au ajuns la 1 milion de dolari. Pentru mulți sportivi, astfel de sume sunt imposibil de obținut în competițiile olimpice tradiționale.

Organizatorii competiției „Enhanced Games”, au susținut că au pornit de la ideea de a crea un sport „modern”, în care sportivii pot folosi, sub supraveghere medicală, substanțe pentru îmbunătățirea performanței.

În spatele proiectului se află investitori din tehnologie și finanțe, inclusiv miliardarul Peter Thiel. CEO-ul competiției, Max Martin, a declarat că proiectul este „doar începutul”, iar susținătorii evenimentului au afirmat că dopajul există deja în sportul de performanță și că noua competiție elimină „ipocrizia” sistemului actual.

Totuși, evenimentul a fost descris de presa internațională drept „Olimpiada dopaților”. Totodată, criticii au spus că evenimentul normalizează consumul de substanțe periculoase și transformă sportul într-un experiment riscant.