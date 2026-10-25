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María Machado, lidera opoziției s-a întors în Venezuela după luni de exil

Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, s-a întors acasă, într-un peisaj politic tensionat, după peste 10 luni de exil.
María Machado, lidera opoziției s-a întors în Venezuela după luni de exil
Maria Corina Machado, sursa foto: X
Laurentiu Marinov
25 oct. 2026, 19:04, Știri externe
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Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a anunțat duminică printr-o postare pe rețeaua X că  s-a întors acasă, după un îndelungat exil, relatează BBC.  „Sunt aici. Cu tine”, a scris Machado duminică pe X.

Aliatul ei, fostul candidat la președinție Edmundo González Urrutia, a confirmat vestea câteva minute mai târziu, scriind: „Sunt încântat să vă anunț că lidera noastră, draga mea María Corina, se află pe pământ venezuelean”.

În ianuarie, la o lună după ce Machado a părăsit Venezuela pentru a accepta Premiul Nobel pentru Pace în Norvegia, SUA l-au reținut pe adversarul ei, președintele Nicolás Maduro.

Administrația Trump a susținut-o apoi pe adjuncta sa, vicepreședinta Delcy Rodríguez, în funcția de lider, iar aceasta a fost învestită în funcția de președinte interimar, semnând ulterior un acord petrolier cu SUA.

Trump: o femeie foarte drăguță. Mi-a dat Premiul Nobel

Întrebat duminică de reporteri despre întoarcerea lui Machado în Venezuela, președintele american Donald Trump a declarat: „Nu știu nimic despre asta, dar cred că este o femeie foarte drăguță. Mi-a dat Premiul Nobel. Deci, cum aș putea spune altceva? Și sper că este în siguranță. Este o femeie foarte drăguță. Dar ne descurcăm foarte bine în Venezuela”, potrivit AP.

Machado a fost reținută pentru scurt timp în ianuarie 2025, în urma unui protest împotriva ceremoniei de învestire planificate de Maduro, și s-a ascuns în Venezuela timp de 11 luni. După ce a evadat clandestin din țară, a reapărut în decembrie în Norvegia, unde i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace pentru contestarea pașnică a guvernului autoritar al lui Maduro.

Machado și aliații săi au cerut o dată pentru alegerile prezidențiale din Venezuela, însă oficialii americani au pus accent pe stabilizarea economică în primul rând.

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