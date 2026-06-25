Mărturie video terifiantă din Venezuela: un locuitor a filmat cum a reușit să iasă dintr-o clădire distrusă de cutremure

Un locuitor din Venezuela a filmat încercarea sa de a ieși dintr-o clădire cu mai multe etaje pe scara de incendiu după cutremur. Conform imaginilor publicate de Nexta, bărbatul se afla la nivelul superior într-o clădire cu cel puțin 12 etaje. Coborârea sa pare desprinsă dintr-un film apocaliptic sau dintr-un joc video de acțiune.

El decide să coboare pe scările parțial distruse de seism. Drumul este plin de pericole, iar situația se agravează pe măsură ce bărbatul coboară.

La etajele inferioare, zidurile sunt crăpate sau dărâmate. La un moment dat, calea se blochează din cauza molozului și locuitorul este nevoit să-și facă drum printre resturile de beton. Pe tot drumul, clădirea arăta de parcă este pe cale să se prăbușească.

Cutremurele din Venezuela au provocat o catastrofă

Două seisme, cu magnitudine de 7,2 și 7,5, s-au produs la un interval de aproximativ un minut, în vestul capitalei Venezuelei, Caracas. Primul bilanț după cutremurele din Venezuela arată că sunt cel puțin 32 de decese și peste 700 de persoane rănite.

Totuși, unele estimări indică un număr uriaș de victime, posibil mai mare 100.000 de persoane. De asemenea, pagubele sunt uriașe.