Prima pagină » Știri externe » Mărturie video terifiantă din Venezuela: un locuitor a filmat cum a reușit să iasă dintr-o clădire distrusă de cutremure

Mărturie video terifiantă din Venezuela: un locuitor a filmat cum a reușit să iasă dintr-o clădire distrusă de cutremure

Un locuitor din Venezuela a filmat cum a reușit să iasă dintr-o clădire distrusă de cutremure. El se afla într-un bloc turn și a coborât printre ruine cel puțin 12 etaje. Venezuela a fost lovită joi de două cutremure, iar autoritățile vorbesc despre sute de victime și de pagube uriașe.
Mărturie video terifiantă din Venezuela: un locuitor a filmat cum a reușit să iasă dintr-o clădire distrusă de cutremure
sursa foto. X
Petru Mazilu
25 iun. 2026, 10:58, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un locuitor din Venezuela a filmat încercarea sa de a ieși dintr-o clădire cu mai multe etaje pe scara de incendiu după cutremur. Conform imaginilor publicate de Nexta, bărbatul se afla la nivelul superior într-o clădire cu cel puțin 12 etaje. Coborârea sa pare desprinsă dintr-un film apocaliptic sau dintr-un joc video de acțiune.

El decide să coboare pe scările parțial distruse de seism. Drumul este plin de pericole, iar situația se agravează pe măsură ce bărbatul coboară.

La etajele inferioare, zidurile sunt crăpate sau dărâmate. La un moment dat, calea se blochează din cauza molozului și locuitorul este nevoit să-și facă drum printre resturile de beton. Pe tot drumul, clădirea arăta de parcă este pe cale să se prăbușească.

Cutremurele din Venezuela au provocat o catastrofă

Două seisme, cu magnitudine de 7,2 și 7,5, s-au produs la un interval de aproximativ un minut, în vestul capitalei Venezuelei, Caracas. Primul bilanț după cutremurele din Venezuela arată că sunt cel puțin 32 de decese și peste 700 de persoane rănite.

Totuși, unele estimări indică un număr uriaș de victime, posibil mai mare 100.000 de persoane. De asemenea, pagubele sunt uriașe.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.ro
Cele 3 alimente care ne distrug instantaneu sănătatea, dacă le mâncăm pe vreme de caniculă. Avertismentul dr. Mihaela Bilic
Gandul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată
Cancan
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport
Michael Carpenter, fost înalt oficial la Casa Albă și Pentagon: „Campaniile de pe rețelele sociale amplificate de Kremlin, au profitat de incidentele cu drone pentru a promova o narațiune conform căreia România ar trebui pur și simplu să caute un compromis cu Rusia” EXCLUSIV
Libertatea
Cum să scapi de țânțari, folosind doar un sul de hârtie igienică. Trucul 100% garantat
CSID
TOP 5 Cele mai păguboase mașini second-hand disponibile în România în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da