Masacru greu de descris. Copii și femei uciși cu macete. Cel puțin 52 de civili uciși de rebeli în estul RD Congo

Rebelii din Forțele Democratice Aliate (ADF) s-au răzbunat pe civili după ce au suferit înfrângeri în fața forțelor congoleze, a declarat locotenentul Elongo Kyondwa Marc, purtător de cuvânt al armatei congoleze regionale.

„Când au sosit, mai întâi au trezit locuitorii, i-au adunat într-un singur loc, i-au legat cu frânghii și apoi au început să-i masacreze cu macete”, a declarat Macaire Sivikunula, șeful sectorului Bapere din Lubero, pentru Reuters.

Aproximativ 30 de civili au fost uciși numai în satul Melia, a declarat pentru Reuters Alain Kiwewe, administrator militar al teritoriului Lubero.

„Printre victime se aflau copii și femei cărora li s-a tăiat gâtul în casele lor, în timp ce mai multe case au fost incendiate”, a spus el.

Misiunea Organizației Națiunilor Unite pentru Stabilizare în Republica Democratică Congo (MONUSCO) a condamnat „în cei mai fermi termeni” atacurile ADF din perioada 9-16 august, a declarat luni purtătorul de cuvânt al misiunii.

ADF este una dintre mai multe miliții care se luptă pentru terenuri și resurse în estul Congo, bogat în minerale.

Armata Congo și aliatul său, Uganda, au intensificat operațiunile împotriva ADF în ultimele săptămâni.

La sfârșitul lunii iulie, rebelii ADF au ucis 38 de persoane într-un atac asupra unei biserici din estul Congo.