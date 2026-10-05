Masacru la o petrecere de stradă din Georgia: 2 morți și 35 de răniți. Peste 1.000 de oameni au fugit din calea gloanțelor

Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei locale 1:25, pe Pine Street. Deputații din Dooly County patrulau în apropierea petrecerii când au auzit focurile de armă, arată Associated Press.

Potrivit Biroului de Investigații din Georgia, agenții au fost solicitați să sprijine ancheta. Polițiștii au găsit mai multe persoane împușcate, iar două victime au fost declarate decedate la fața locului.

Focurile de armă au izbucnit în două locuri

Anchetatorii au stabilit că focurile au fost trase în cel puțin două zone aflate la aproximativ un bloc distanță. Șeriful Craig Peavy a declarat că au fost auzite peste 50 de împușcături.

Când polițiștii au ajuns la fața locului, alte focuri de armă au izbucnit la aproximativ un bloc distanță. „Nu știm dacă vine spre noi sau spre altcineva”, a povestit șeriful despre momentele în care oamenii fugeau în toate direcțiile.

🚨🇬🇪 #BREAKING: A person opened fire on about 50 people at a block party in Vienna, Georgia. Sheriff says 2 people were killed and 35 others were injured, 25 of them hospitalized. #Vienna #Georgia 🇬🇪 https://t.co/9VaoHhpHeu — Newslive 24×7 🅧︎ (@kanpurtak) October 4, 2026

35 de persoane au fost rănite

Georgia Bureau of Investigation confirmă că 35 de persoane au fost rănite. Majoritatea au suferit răni provocate de gloanțe. Alte persoane au fost lovite de mașini sau au suferit alte răni în timp ce încercau să fugă din zonă.

Victimele rănite au vârste cuprinse între 14 și 51 de ani. Unele se află în stare critică, în timp ce altele sunt stabile. Cei doi oameni care au murit au fost identificați drept Jaquevion Jackson, în vârstă de 21 de ani, din Cordele, și Macaleb Jackson, în vârstă de 23 de ani, din Hawkinsville.

Peste 1.000 de persoane participau la petrecerea organizată în weekendul în care era sărbătorit homecoming-ul liceului din Dooly County. Evenimentul nu a fost organizat de liceu, au precizat autoritățile școlare.

Nu există încă suspecți arestați

Anchetatorii nu au anunțat deocamdată arestarea vreunui suspect. Nici motivul atacului și nici numărul persoanelor care au tras nu sunt cunoscute. Primarul orașului Vienna a declarat că municipalitatea nu emisese un permis pentru petrecere.

Nu este clar dacă evenimentul avea legătură oficială cu festivitățile de homecoming. Școlile din Dooly County urmează să fie deschise luni, însă autoritățile au anunțat măsuri suplimentare de securitate.

Georgia Bureau of Investigation a transmis că ancheta este în desfășurare și că dosarul va fi înaintat procurorilor după finalizarea investigației. Atacul are loc la doar câteva zile după un alt incident armat produs în Georgia. Săptămâna trecută, 12 adolescenți au fost răniți într-un schimb de focuri izbucnit în timpul unei petreceri aniversare într-un parc din Macon.