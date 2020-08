Mauritius a declarat stare de urgenţă ecologică. Franţa anunţă că va trimite ajutoare

Transportatorul MV Wakashio a lovit pe 25 iulie un recif de pe coasta de sud-est a insulei din Oceanul Indian.

Pravind Kumar Jugnauth, prim-ministrul Mauritius, a declarat stare de urgenţă şi a pledat pentru ajutor internaţional vineri.

"Scufundarea Wakashio reprezintă un pericol pentru Mauritius", a spus Jugnauth într-un tweet.

Macron a răspuns spunând că Franţa va detaşa oameni şi echipamente din Insula Reunion.

„Când biodiversitatea este în pericol, este nevoie urgentă de a acţiona. Franţa este acolo. Alături de poporul din Maritius. Poţi conta pe sprijinul nostru”, a spus Macron într-un tweet.

Nava are scurgeri de motorină şi petrol în lagune, ameninţând supravieţuirea a mii de specii care riscă să se înece într-o mare de poluare, potrivit Greenpeace.

„Actuala scurgere de petrol în reciful de pe coasta de sud-est a insulei mauriciene este probabil una dintre cele mai teribile crize ecologice întâlnite vreodată în mica ţara”, a declarat grupul ecologist într-un comunicat.

Imaginile din satelit difuzate vineri au arătat amploarea scurgerii.

Absolutely shattered by the ecological crisis faced by Mauritius. These pictures of the oil spill, wrecking our most beautiful lagoons, were taken by my friend Eric Villars on his flight to Rodrigues this morning. #mauritius #oilspill #wakashio #bluebay #coralreefs #marinepark pic.twitter.com/DRTLthCZw1