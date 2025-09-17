Angela Merkel avertizează că Uniunea Europeană trebuie să rămână unită pentru a face față crizelor și rivalilor globali

Angela Merkel a spus că atunci când vede cum Europa se confruntă geopolitic cu Rusia, „cu idei diferite de cele ale prietenilor noștri din Statele Unite ale Americii” sau cu China, se întreabă: „Ce poate realiza un singur stat membru al Uniunii Europene?”.

Fosta lideră a Uniunii Creștin-Democrate (CDU) a vorbit la Berlin, în cadrul unui simpozion organizat de Fundația Konrad Adenauer pe tema Tratatului de la Lisabona al UE, informează agenția dpa.

„Suntem cu toții, chiar și Germania, cea mai puternică economic, complet singuri pe câmp deschis”, a adăugat Merkel. „De aceea Europa a devenit mai importantă decât s-ar putea crede”.

Merkel: Aten ție să nu devenim incapabili de acțiune

Pe fondul dezbaterilor despre reforma UE, Merkel a avertizat că cei care poartă astăzi responsabilitate politică trebuie să mențină „echilibrul delicat între a nu reglementa prea mult și a reglementa foarte mult.”

Ea a spus că un dezavantaj al Tratatului de la Lisabona este că pentru schimbări majore trebuie convocată o Convenție europeană. „Trebuie să fim atenți, ca Uniune Europeană, să nu ne facem singuri incapabili de acțiune”, a avertizat ea.

Merkel a criticat, de asemenea, faptul că, deși Parlamentul European poate destitui Comisia Europeană printr-un vot de neîncredere, spre deosebire de parlamentele naționale, nu ar fi necesare noi alegeri. „Să-l alungi pe cineva din funcție și tu însuți să nu ai nicio consecință, cred că asta este un dezechilibru”, a spus ea.