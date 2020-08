Mii de câini sunt abandonaţi în Spania, după ce stăpânii s-au folosit de ei în timpul izolării

Nieves îşi dorea un câine şi a adoptat-o pe Neus de la un adăpost al unei asociaţii. Căţeluşa avea 3 luni atunci şi a devenit repede un membru al familiei.



„Voiam să am un câine şi am vrut să adopt. Am cunoscut-o pe Neus. Ne-am privit şi ne-am îndrăgostit. Îi place să se joace cu alţi căţei. Îi place să iasă la câmp şi să se scalde”, spune Nieves.

Puţini câini au însă acest noroc în Spania, mai ales acum, după ce pandemia i-a transformat într-o scuză pentru a scăpa de carantină. Mii de câini au fost adoptaţi doar pentru a putea ieşi din casă, iar stăpânii îi abandonează acum fără milă.



„Sunt mai multe animale abandonate. Mi se pare incredibil că sunt oameni care, în timpul carantinei, au adoptat animale ca să iasă pe stradă şi apoi le-au abandonat”, a declarat Conchi, membrul unui ONG.

Cel puţin 2.000 de câini au fost lăsaţi în voia sorţii, numai în luna mai, iar reprezentanţii Fundaţiei Franz Weber din Spania susţin că multe adopţii au fost realizate fără control, pe internet.



Leonardo Anselmi, preşedintele Fundaţiei, spune că „a apărut un nou tip de stăpân, interesat şi ocazional, care voia să aibă câine ca să poată ieşi la plimbare în timpul carantinei. Pentru că era una din excepţii. Dar apoi s-a văzut că sunt abandonate animale cu o tipologie similară. Animalul mic, de rasă. Şi asta nu se întâmpla de obicei”.

Vânzările de căţeluşi au crescut cu 50%, în decursul celor 4 luni de izolare, şi se bănuieşte că multe animale provin din crescătorii ilegale.



Poliţia spaniolă a descoperit, numai anul acesta, două case din apropierea Madridului, unde erau ţinute 270 de exemplare din rasa Chihuahua.

Singura şansă pentru cele mai multe patrupede este să ajungă la adăposturile de câini, finanţate din cotizaţiile iubitorilor de animale. În astfel de locuri se pot adopta gratuit câini, care aşteaptă să aibă o nouă familie.

În prezent, mulţi spanioli adoptă câini abandonaţi ca să descurajeze vânzarea de animale. Mulţi câini au rămas fără stăpân şi din cauza faptului că stăpânii lor au murit din cauza Covid-19. Potrivit ONG-urilor, 300.000 de câini sunt eutanasiaţi anual în Spania.