Mii de persoane au protestat în Hanau împotriva extremismului şi rasismului. VIDEO

Nouă oameni au fost ucişi în două atacuri armate în două localuri din oraşul german Hanau. Ulterior, atacatorul şi mama sa au fost găsiţi morţi în propria locuinţă. Printre victime se numără şi un român, un tânăr în vârstă de 23 de ani.

Mii de oameni au protestat, sâmbătă, în Hanau împotriva grupurilor extremiste de dreapta şi a rasismului, după cele două atacuri.

Poliţia a raportat că aproape 3.000 de oameni au participat la manifestaţia din oraşnul german aflat la 25 de kilometri est de Frankfurt.

Protestatarii s-au adunat mai întâi Freiheitsplatz, care s-ar traduce Piaţa Libertăţii, din centru oraşului pentru a comemora victimele atacurilor de miercuri. Apoi au mers prin oraş, în cele două locuri unde au fost împuşcate victimele. Pe o pancartă mare scria „Uniţi împotriva rasismului şi fascismului”

Bannerele oamenilor erau inscripţionate cu diverse mesaje precum „Rasismul ucide”, „Drepturile omului, nu ale extremiştilor de dreapta” sau „Înăspriţi acţiunile anti-fasciste”. Unele persoane ţineau în mâini poze ale victimelor.

Corespondentul Deutsche Welle, Kate Brady, a spus că oamenii care au protestat împotriva xenofobiei şi retoricii radicaliste de dreapta descriu perfect imaginea Hanau, o mulţime diversificată, de toate vârstele, etniile şi culturile.

Un român, mai mulţi cetăţeni turci, un bulgar şi un bosniac se numără printre persoanele ucise în atacul armat comis în centrul orăşelului Hanau, la periferia oraşului Frankfurt.

Autorul atacului, un individ de 43 de ani, şi mama acestuia, în vârstă de 72 de ani, au fost găsiţi morţi de autorităţi joi dimineaţă, într-un apartament.

At least 1,500 people have gathered in #Hanau town centre to protest against far-right extremism and remember the victims of Wednesday’s terror attack. Many placards also criticising the far-right AfD for normalising far-right rhetoric. pic.twitter.com/xRqXgtvwiu