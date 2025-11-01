Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl ar fi fost rezolvat

Jennifer Betz, director medical veterinar al programului Dogs of Chernobyl, parte a organizației non-profit Clean Futures Fund – care sprijină comunitățile afectate pe termen lung de dezastre nucleare – a declarat pentru Newsweek că echipa a întâlnit trei câini acoperiți aproape complet de o substanță albastră, probabil pentru că s-au tăvălit în ea, scrie Newsweek.

Echipa Dogs of Chernobyl a fost prezentă la locul dezastrului între 5 și 13 octombrie pentru a prinde, steriliza și elibera câinii care sunt descendenții celor rămași în urmă după evacuarea din 1986, în urma exploziei reactorului nuclear. Însă această vizită a lăsat echipa nedumerită în fața câinilor albaștri.

„Am încercat de mai multe ori să prindem acești câini; însă sunt extrem de temători față de oameni și trebuie tranchilizați cu săgeți pentru a fi capturați”, a spus Betz. „Din păcate, nu am reușit să-i prindem pe acești câini de această dată.”

Imaginile cu animalele au făcut rapid înconjurul lumii, deoarece blana lor albastră intensă a atras atenția publicului. Organizația Dogs of Chernobyl a distribuit videoclipuri pe rețelele sociale, stârnind îngrijorare printre spectatori.

Substanța albastră ar proveni de la toalete portabile

Unii au crezut că imaginile erau filtrate sau create cu ajutorul inteligenței artificiale, în timp ce alții s-au temut că este vorba de expunere la radiații. Totuși, organizația a precizat că nu există motive de alarmă.

„Bănuim că substanța provine de la o toaletă portabilă veche aflată în aceeași zonă cu câinii”, a explicat Betz. „Totuși, nu am reușit să confirmăm cu certitudine această suspiciune.”

Ea a subliniat că organizația „nu sugerează în niciun fel” că blana albastră ar fi legată de radiațiile din Cernobîl. În plus, câinii respectivi, precum și alții din zonă, par sănătoși, potrivit veterinarei.

„Aș presupune că, atâta timp cât nu ling cea mai mare parte a substanței de pe blană, aceasta este în mare parte inofensivă”, a spus Betz.

Veterinara a adăugat că, în cadrul campaniilor de sterilizare, echipa folosește markere colorate – verde, roșu, albastru sau mov – pentru a identifica animalele care au fost recent operate. Aceste semne, aplicate doar pe cap, dispar însă după câteva zile, fiind complet diferite de colorarea observată la câinii albaștri.

„Dogs of Chernobyl”

Programul non-profit oferă îngrijire câinilor și pisicilor care trăiesc în zona radioactivă, asigurând hrană, tratamente veterinare și monitorizarea populațiilor din zonă. Din 2017, Dogs of Chernobyl a sterilizat peste 1.000 de câini și pisici care trăiesc în zona de excludere a Cernobîlului, de aproape 50 de kilometri pătrați.

Clean Futures Fund estimează că în jur de 250 de câini fără stăpân trăiesc în apropierea centralei nucleare, alți 225 în orașul Cernobîl și câteva sute răspândiți în întreaga zonă de excludere.