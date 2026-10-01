Relicvele ar fi fost abandonate după un atac

Armata rusă ar fi pierdut o parte dintre relicvele Sfântului Dmitri Donskoi în timpul retragerii din zona orașului Lîman, potrivit canalului Z Alex Parker, citat de The Moscow Times.

Conform canalului Telegram „Kremlin Tabakerka”, locul în care ofițerii organizaseră o slujbă de rugăciune a fost bombardat. În urma atacului, militarii ar fi fost nevoiți să abandoneze relicvele și să se retragă rapid.

Biserica Ortodoxă Rusă neagă informația

Biserica Ortodoxă Rusă a respins relatările canalelor de Telegram.

„Este o ficțiune și, după cum putem presupune, este răspândită cu intenții anti-bisericești”, a declarat Vakhtang Kipșidze, vicepreședintele Departamentului sinodal pentru relațiile Bisericii cu societatea și mass-media.

Relicvele au fost trimise pe front

În iulie, restauratorii au deschis sarcofagul lui Dmitri Donskoi din Catedrala Arhanghelului Mihail din Kremlinul din Moscova. Dmitri Donskoi, prinț rus medieval, a învins în 1380 armata lui Mamai în bătălia de pe Câmpul Kulikovo.

Biserica Ortodoxă Rusă a anunțat ulterior că relicvele prințului, canonizat în 1988, au fost „găsite” și a propus trimiterea unei părți dintre acestea pe frontul din Ucraina. Înainte de aceasta, Vladimir Putin s-a rugat la relicve.

Din rămășițele prințului au fost desprinse fragmente mici, care au fost așezate în racle speciale și transportate pe linia de contact, a explicat jurnalista Ksenia Luchenko, autoarea canalului „Orthodoxie și zombi”.

Anterior, pe front fuseseră transportate și fragmente din relicvele Sfântului Nicolae Făcătorul de Minuni, ale sfinților Petru și Fevronia de Murom, ale Sfântului Luca al Crimeei și ale Matronei din Moscova, precum și mai multe icoane.

Ofensiva ucraineană a ajuns în zona Lîman

Între timp, Forțele Armate ale Ucrainei au început ceea ce este prezentat drept cea mai mare ofensivă din regiunea Donețk de la începutul războiului, în 2022.

În cadrul operațiunii „Vivaldi”, armata ucraineană ar fi eliminat un cap de pod al forțelor ruse în apropiere de Lîman și ar fi împins unitățile care avansau spre Sloviansk.

Potrivit estimărilor Rochan Consulting, forțele ucrainene au reușit să recupereze 240 de kilometri pătrați. La rândul său, comandantul Corpului 3 Armată al Forțelor Armate ale Ucrainei, Andrii Bilețki, a declarat că 250 de militari ruși au fost capturați.

„Rușii s-au predat cu unități întregi, împreună cu ofițeri, piloți și artileriști”, a afirmat Bilețki.