Moment important pentru istorie și arheologie: rămășițele unui vas corsar spaniol ar fi fost descoperite pe coasta de est a SUA

Un grup de arheologi de la Universitatea din Carolina de Est (ECU) a descoperit patru epave în timpul unei expediții recente de vară în zona Brunswick Town/Fort Anderson, în Carolina de Nord, iar printre acestea s-ar putea afla și rămășițele vasului corsar spaniol La Fortuna, scufundat în anul 1748, scrie EFE.

La Fortuna a fost un vas corsar spaniol implicat în războiul dintre Franța și Marea Britanie pentru controlul Americii de Nord în secolul al XVIII-lea. Potrivit cercetătorilor, vasul s-a scufundat în apropierea acestei regiuni, iar descoperirea ar putea fi un moment important pentru istoria și arheologia maritimă a zonei.

Resturile de lemn recuperate în cadrul expediției sunt bine conservate și provin din acea perioadă, fapt ce indică că printre epavele găsite s-ar putea afla și La Fortuna. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că este nevoie de investigații suplimentare pentru a confirma definitiv identitatea uneia dintre aceste epave.

Descoperirea oferă oportunitatea de a înțelege mai bine istoria navei și a conflictelor din acea epocă, dar și de a aprofunda cunoștințele despre prezența spaniolă în această zonă a Americii de Nord.

Peste 40 de bucăți de lemn au fost recuperate din epavă și duse la unitățile universitare pentru analiză.

În cazul celorlalte trei epave descoperite, oamenii de știință cred că acestea ar putea fi o barjă colonială folosită pentru transportul pasagerilor și o barcă folosită pentru lucrări de depozitare a deșeurilor la un doc din apropiere, în timp ce a treia este „încă abia expusă”, ceea ce face dificilă identificarea.

Alte descoperiri includ două diguri de lemn și numeroase artefacte care aruncă lumină asupra vieții coloniale, comerțului, activității maritime și conflictelor militare de la situl istoric, a anunțat universitatea.