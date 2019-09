MONITORUL APĂRĂRII | Iranul avertizează că un atac al SUA sau Arabiei Saudite va declanşa "RĂZBOI TOTAL" / Reacţia Washingtonului

Un eventual atac asupra Iranului comis de Statele Unite sau de Arabia Saudită va genera un "război total", a avertizat joi ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, în contextul tensiunilor internaţionale.

După ce secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat miercuri în Arabia Saudită că atacurile care au vizat rafinării saudite, atribuite de Washington Teheranului, reprezintă un "act de război", Mohammad Javad Zarif a atras atenţia că un eventual atac asupra Iranului va avea consecinţe grave.

Întrebat în cadrul unui interviu acordat CNN care ar fi consecinţele unui atac american ori saudit, Mohammad Zarif a răspuns: "Război total, cu numeroase victime".

"Transmit foarte serios că nu vrem să ne implicăm într-o confruntare militară. Nu vom ezita să ne apărăm teritoriul", a subliniat oficialul iranian, citat de agenţia Associated Press.

Mike Pompeo: Statele Unite vor soluţionarea pe cale "paşnică" a crizei generate de atacurile contra Arabiei Saudite

Statele Unite doresc soluţionarea pe cale "paşnică" a crizei generate de atacurile care au vizat rafinării din Arabia Saudită, atribuite Iranului de Washington, a declarat joi seară secretarul de Stat Mike Pompeo.

După vizite în Arabia Saudită şi în Emiratele Arabe Unite, Mike Pompeo a declarat că "în regiune există un consens enorm" asupra faptului că Iranul a comis atacurile care au vizat rafinării saudite.

Însă secretarul de Stat a subliniat că Washingtonul nu vrea o confruntare militară.

"Am vrea o soluţionare paşnică. Cred că am demonstrat acest lucru. Sper că Republica Islamică vede lucrurile în acelaşi fel", a afirmat Mike Pompeo, citat de cotidianul Times of Israel.

Anterior, Mike Pompeo transmisese că "Statele Unite sunt alături de Arabia Saudită", avertizând că "nu va fi tolerat comportamentul ameninţător al Iranului".

Atacurile cu drone care au vizat rafinării din Arabia Saudită au afectat aproximativ jumătate din producţia de petrol saudită. Insurgenţii huthi din Yemen, susţinuţi de Iran, au revendicat atacurile cu drone care au provocat incendii la centrele saudite de rafinare a petrolului din Abqaiq şi Khurais. Administraţia Donald Trump a atribuit atacurile Iranului.

Mike Pence: Armata SUA este "pregătită" să apere interesele aliaţilor după atacurile din Arabia Saudită

Armata americană este "pregătită" să apere interesele aliaţilor în contextul atacurilor care au vizat rafinării din Arabia Saudită, incidente atribuite Iranului de Administraţia Donald Trump, a declarat marţi seară Mike Pence, vicepreşedintele SUA. "După acest atac neprovocat, vă promit, suntem pregătiţi. Suntem pregătiţi să apărăm interesele aliaţilor noştri, nu vă faceţi iluzii", a declarat Mike Pence într-un discurs rostit la Fundaţia Heritage.

Vicepreşedintele SUA a declarat că, "aparent", Iranul este responsabil de atacurile din Arabia Saudită, subliniind că serviciile de informaţii americane încearcă să afle detalii. "Evaluăm toate dovezile, ne consultăm cu aliaţii", a adăugat Mike Pence, subliniind că preşedintele Donald Trump va stabili cea mai bună modalitate de reacţie.

"Statele Unite vor lua toate măsurile necesare" pentru apărarea aliaţilor, a insistat Mike Pence, precizând că secretarul de Stat Mike Pompeo s-a deplasat în Arabia Saudită, pentru evaluarea situaţiei.

Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, s-a declarat luni seară "extrem de preocupat" de atacurile care au vizat rafinării din Arabia Saudită, acuzând Iranul de amplificarea tensiunilor regionale şi avertizând că există riscul escaladării crizei. "Îndemnăm toate părţile să evite producerea unor noi atacuri de acest fel, deoarece pot avea consecinţe negative pentru întreaga regiune; de asemenea, suntem extrem de preocupaţi de riscul escaladării tensiunilor", a declarat Jens Stoltenberg. NATO "condamnă vehement" atacurile de acest fel, deoarece pot avea efecte destabilizatoare asupra aprovizionării cu petrol, a adăugat secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice. "Suntem preocupaţi de ceea ce vedem mai ales din partea Iranului. Iranul susţine diverse grupuri teroriste şi este responsabil de acţiunile în sensul destabilizării întregii regiuni", a subliniat Jens Stoltenberg.

Atacurile care au vizat rafinării saudite au fost comise cu armament iranian şi nu au fost lansate din Yemen, a anunţat luni seară coaliţia internaţională condusă de Arabia Saudită, conform agenţiei Reuters. "Rezultatele preliminare arată că armele utilizate sunt iraniene, iar acum lucrăm pentru a determina locaţia. Atacul terorist nu a fost lansat din Yemen aşa cum susţin insurgenţii huthi", a declarat colonelul Turki al-Malki, purtătorul de cuvânt al coaliţiei internaţionale conduse de Arabia Saudită care efectuează raiduri aeriene în Yemen.

Iranul a catalogat drept "inacceptabile" acuzaţiile Statelor Unite privind responsabilitatea Teheranului în lansarea atacurilor care au vizat instalaţii petroliere din Arabia Saudită.

Donald Trump, preşedintele SUA, a anunţat că aşteaptă poziţia Arabiei Saudite referitoare la autorii atacului, sugerând că Washingtonul ar putea lansa o acţiune militară.

Atacurile cu drone care au vizat rafinării din Arabia Saudită au afectat aproximativ jumătate din producţia de petrol saudită. Insurgenţii huthi din Yemen, susţinuţi de Iran, au revendicat atacurile cu drone care au provocat incendii la centrele saudite de rafinare a petrolului din Abqaiq şi Khurais.

CITEŞTE CONTINUAREA ARTICOLULUI ÎN MONITORUL APĂRĂRII ŞI SECURITĂŢII

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.