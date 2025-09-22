Neuralink planifică testarea unui implant cerebral pentru persoanele cu tulburări de vorbire

Compania Neuralink, specializată în implanturi cerebrale, intenționează să lanseze în luna octombrie un studiu clinic cu scopul de a ajuta persoanele cu tulburări de vorbire să-și transpună gândurile în text.

Neuralink a anunțat că Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a acordat dispozitivului o desemnare de „dispozitiv revoluționar” pentru vorbire, un statut care poate accelera dezvoltarea, evaluarea și revizuirea, potrivit Reuters.

Președintele companiei, Dongjin „D.J.” Seo, a anunțat și ce persoane sunt vizate de studiu. Vorbind în fața audienței de la Institutul Avansat de Știință și Tehnologie din Seul, el a declarat că studiul vizează persoanele care și-au pierdut capacitatea de a vorbi, permițându-le „să treacă direct de la creier la voce, fără a mai folosi tastatura”.

Compania deținută de Elon Musk a început testele pe oameni la începutul anului 2024. Implantul Neuralink este conceput pentru a ajuta persoanele cu afecțiuni precum leziuni ale măduvei spinării. Primul pacient cu un astfel de cip a putut juca jocuri video, a navigat pe internet și a postat pe rețelele sociale.