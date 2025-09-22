Prima pagină » Știri externe » Neuralink planifică testarea unui implant cerebral pentru persoanele cu tulburări de vorbire

Neuralink planifică testarea unui implant cerebral pentru persoanele cu tulburări de vorbire

Neuralink planifică testarea unui implant cerebral pentru persoanele cu tulburări de vorbire
Sursa foto: ZUMA Press/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
22 sept. 2025, 10:03, Știri externe

Compania Neuralink, specializată în implanturi cerebrale, intenționează să lanseze în luna octombrie un studiu clinic cu scopul de a ajuta persoanele cu tulburări de vorbire să-și transpună gândurile în text.

Neuralink a anunțat că Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a acordat dispozitivului o desemnare de „dispozitiv revoluționar” pentru vorbire, un statut care poate accelera dezvoltarea, evaluarea și revizuirea, potrivit Reuters.

Președintele companiei, Dongjin „D.J.” Seo, a anunțat și ce persoane sunt vizate de studiu. Vorbind în fața audienței de la Institutul Avansat de Știință și Tehnologie din Seul, el a declarat că studiul vizează persoanele care și-au pierdut capacitatea de a vorbi, permițându-le „să treacă direct de la creier la voce, fără a mai folosi tastatura”.

Compania deținută de Elon Musk a început testele pe oameni la începutul anului 2024. Implantul Neuralink este conceput pentru a ajuta persoanele cu afecțiuni precum leziuni ale măduvei spinării. Primul pacient cu un astfel de cip a putut juca jocuri video, a navigat pe internet și a postat pe rețelele sociale.

 