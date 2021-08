Niciun român aflat în vacanţă în Antalya nu a fost mutat din cauza incendiilor

Autorităţile turce au reuşit să controleze incendiile care au izbucnit săptămâna trecută în regiunea Antalya, una dintre destinaţiile de vacanţă preferate de turiştii români.

„În toată această perioadă, în Antalya nu a fost necesară evacuarea din resorturi a turiştilor pentru că situaţia a fost sub control, iar vacanţele, inclusiv ale turiştilor români, au continuat fără sincope, conform programului. În ceea ce ne priveşte, nu am avut solicitări de anulare a vacanţelor în Turcia şi turiştii trebuie să ştie că pot călători în această destinaţie, fără griji. Noi, ca turoperator, am fi primii care ar anula deplasările în Turcia, dacă siguranţa şi confortul turiştilor noştri ar fi ameninţate de situaţia din zonă”, a declarat Erdinc Adali, CEO Soley Tour.

Într-o declaraţie oficială, ministrul turc al Agriculturii şi Silviculturii, Demir Pakdemirli, a precizat că în ultimele şase zile, 137 de incendii au fost controlate în 32 de provincii, dar continuă “lupta eroilor pădurii împotriva a 13 incendii din şase provincii”.

În acest moment, echipele de intervenţie acţionează cu zeci de avioane şi elicoptere, peste 800 de maşini de pompieri, iar mai bine de 5.000 de angajaţi sunt angrenaţi în lupta împotriva flăcărilor.