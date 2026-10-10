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Noapte de alertă în Ucraina | Valuri de drone rusești atacă mai multe regiuni ale țării | E alertă aeriană la Kiev

Armata rusă a lansat un nou val de atacuri cu drone asupra Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă, 9 spre 10 octombrie. Forțele aeriene ucrainene au semnalat amenințări în mai multe regiuni ale țării, iar autoritățile din Kiev au emis o alertă aeriană în cursul nopții.
Noapte de alertă în Ucraina | Valuri de drone rusești atacă mai multe regiuni ale țării | E alertă aeriană la Kiev
Kiev bloc afectat de război. Sursa foto: Aleksandr Gusev/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Luiza Moldovan
10 oct. 2026, 04:23, Știri externe
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Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, grupuri de drone rusești s-au deplasat prin vestul, centrul și sudul țării.

Kyiv Post relatează că printre aparatele detectate s-au numărat și variante cu propulsie reactivă ale dronelor de atac Shahed.

În vestul Ucrainei, armata a avertizat asupra unei drone cu propulsie reactivă care se îndrepta spre orașul Luțk, în regiunea Volînia, după ce amenințări aeriene au fost detectate în regiunea învecinată Rivne.

Cerul Ucrainei, înțesat de drone

Alte drone au fost semnalate în regiunea Jîtomîr, inclusiv în apropiere de Korosten și Korostîșiv, în timp ce alte aparate se apropiau de regiunea Kiev.

În centrul țării, Forțele Aeriene au anunțat că drone cu propulsie reactivă se îndreptau spre Kremenciuk, în regiunea Poltava.

Alte aparate fără pilot au fost detectate la nord-vest de Pavlohrad, în regiunea Dnipropetrovsk.

Alertă aeriană și la Kiev

Și sudul Ucrainei s-a aflat sub amenințare. Drone rusești se apropiau de orașul Mîkolaiv, iar alte aparate se deplasau spre regiunea Odesa dinspre Marea Neagră.

La Kiev, alerta aeriană a fost declarată la ora 00:36, sâmbătă, pe fondul avertismentelor privind apropierea unor drone cu propulsie reactivă.

Noul val de atacuri vine după mai multe zile în care Rusia și-a intensificat loviturile asupra orașelor ucrainene și a infrastructurii civile. Printre țintele vizate în atacurile recente s-au numărat instalații energetice și rețeaua de transport din capitala ucraineană.

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