Noi amenințări făcute de Donald Trump. Ce ar putea americanii să distrugă în Iran

Amenințările au fost lansate luni pe rețeaua TruthSocial. Donald Trump a dezvăluit că americanii negociază cu „un regim nou și mai rezonabil” și că discuțiile progresează. Totuși, dacă nu se va ajunge la rezultatul dorit, atacurile asupra Iranului se vor intensifica, a spus Trump.

Statele Unite ale Americii poartă discuții serioase cu un regim nou și mai rezonabil pentru a pune capăt operațiunilor noastre militare în Iran. S-au făcut progrese mari, dar, dacă, din orice motiv, nu se ajunge în curând la un acord, ceea ce probabil se va întâmpla, și dacă strâmtoarea Ormuz nu va fi imediat „deschisă pentru afaceri”, vom încheia minunata noastră „ședere” în Iran prin aruncarea în aer și distrugerea completă a tuturor centralelor electrice, a sondelor de petrol și a insulei Kharg (și, eventual, a tuturor uzinelor de desalinizare!), pe care, în mod intenționat, nu le-am „atins” încă”, a scris Donald Trump.

Liderul SUA a mai spus că distrugerea Iranului va fi o răzbunare.

„Aceasta va fi o răzbunare pentru numeroșii noștri soldați și pentru alții pe care Iranul i-a măcelărit și ucis de-a lungul celor 47 de ani de „domnie a terorii” ai vechiului regim”, a precizat Donald Trump.

Regimul iranian nu a recunoscut că poartă negocieri cu americanii.