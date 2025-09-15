Noi proteste vor avea loc în Franța pe 18 septembrie. Ar putea participa sute de mii de oameni

Autoritățile franceze se așteaptă la o prezență mai mare la protestul de joi, 18 septembrie, decât în timpul mișcării „Blocați totul” din 10 septembrie.

Se vorbește despre aproximativ 400.000 de participanți, inclusiv sute de extremiști, potrivit Le Figaro.

Serviciile de informații sugerează o „amenințare hibridă”, adică acțiuni violente care încep pe parcursul zilei sau chiar cu o seară înainte.

De asemenea, protestele vor avea o componentă sindicală, dar și una politică, provenind de la partidele de extrema dreaptă.