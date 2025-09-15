Prima pagină » Știri externe » Noi proteste vor avea loc în Franța pe 18 septembrie. Ar putea participa sute de mii de oameni

Noi proteste vor avea loc în Franța pe 18 septembrie. Ar putea participa sute de mii de oameni

Noi proteste vor avea loc în Franța pe 18 septembrie. Autoritățile se așteaptă la o participare mult mai numeroasă decât la cea de pe 10 septembrie. De asemenea, polițiștii au informații că la manifestații vor participa extremiști care ar putea provoca violențe.
Noi proteste vor avea loc în Franța pe 18 septembrie. Ar putea participa sute de mii de oameni
Sursa foto: captură video X
Petru Mazilu
15 sept. 2025, 20:42, Social

Autoritățile franceze se așteaptă la o prezență mai mare la protestul de joi, 18 septembrie, decât în timpul mișcării „Blocați totul” din 10 septembrie.

Se vorbește despre aproximativ 400.000 de participanți, inclusiv sute de extremiști, potrivit Le Figaro.

Serviciile de informații sugerează o „amenințare hibridă”, adică acțiuni violente care încep pe parcursul zilei sau chiar cu o seară înainte.

De asemenea, protestele vor avea o componentă sindicală, dar și una politică, provenind de la partidele de extrema dreaptă.