Proteste de amploare în Franța: aproape 200 de arestări și violențe la Gara de Nord din Paris

Conform Le Figaro, Franța se confruntă cu o nouă zi de proteste majore, în care aproape 80.000 de polițiști și jandarmi au fost desfășurați la nivel național, sprijiniți de vehicule blindate și elicoptere.

Potrivit autorităților, aproape 200 de persoane au fost arestate, dintre care 132 la Paris și alte câteva zeci în Lyon și alte orașe.

The French far-left has started attacking French riot police in front of the Ministry of Interior. The French militant far-left has promised to ”block the country” today with violent riots#France #Protest #Paris #violence #NATO #BlockEverything pic.twitter.com/NAmuzngFJp — mishikasingh (@mishika_singh) September 10, 2025

La Paris, situația a devenit tensionată în jurul Gării de Nord, unde poliția a blocat intrarea în Hall 1 pentru a împiedica accesul a sute de protestatari.

Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene, iar câțiva navetiști au reușit să intre în gară vizibil afectați de intervenție.

Autoritățile au anunțat că o tentativă de intruziune din partea a „o mie de indivizi determinați” a fost dejucată.

În Bordeaux, câteva sute de persoane s-au adunat în Place des Quinconces pentru un marș sindical, iar în Lyon jandarmii au păzit principalele poduri și au monitorizat din aer centrul orașului.

La Rennes, două vehicule blindate au fost trimise pe șoseaua de centură, după ce un autobuz a fost incendiat, explozia afectând un pod.