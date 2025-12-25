Prima pagină » Social » Kremlin: Vladimir Putin i-a urat lui Donald Trump un Crăciun fericit

Potrivit Kremlinului, președintele rus Vladimir Putin i-a urat joi un Crăciun fericit președintelui american Donald Trump.
Nițu Maria
25 dec. 2025, 14:08, Social

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis președintelui american Donald Trump un mesaj de felicitare și i-a urat Crăciun fericit, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Reuters.

Dmitri Peskov a precizat că nu este programată nicio convorbire între cei doi lideri joi.

Tot ca urare de sărbători, președintele Volodimir Zelenski a transmis miercuri un mesaj de Crăciun în care a condamnat atacurile rusești.

În discursul său, Volodimir Zelenski a făcut referire la atacurile lansate de Rusia în noaptea precedentă, chiar în Ajunul Crăciunului.

„În Ajunul Crăciunului, rușii au arătat încă o dată cine sunt cu adevărat. Bombardamente masive, sute de drone kamikaze, rachete balistice, rachete «Kinzhal», totul”, a spus el.

Zelenski a condamnat aceste acțiuni și a spus că ele nu au legătură cu valorile creștine sau cu umanitatea.

