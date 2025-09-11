Numărul mare de incendii forestiere crește cererea pentru hidroavionul creat de De Havilland Canada

Incendiile forestiere din ce în ce mai frecvente au dat o nouă viață acestui avion amfibiu, a cărui istorie datează de la sfârșitul anilor 1960. Canadair a construit prima versiune, CL-215. CL-415 a urmat la începutul anilor 1990. Ambele rămân piloni ai flotelor de avioane pentru stingerea incendiilor forestiere din întreaga lume.

Modelul DHC 515 beneficiază de îmbunătățiri semnificative față de modelul vechi în ceea ce privește avionica, sistemul de control al picăturilor de apă, sistemul de control al cârmei și aerul condiționat, a declarat Neil Sweeney, vicepreședinte al De Havilland Canada.

Primul zbor este programat pentru 2027, urmat de prima livrare către guvernul elen în 2028

„Este un avion pentru piloți”, a declarat Scott Blue, care pilotează un CL-415 pentru Bridger Aerospace, cu sediul în Bozeman, Montana. „Nu am întâlnit încă pe nimeni căruia să nu-i placă să zboare cu el”.

Motoarele puternice Pratt & Whitney ale avionului, extrem de manevrabil, îl pot scoate rapid din pericol în cazul unui incendiu, a spus el.

În același timp, poate zbura la joasă altitudine și cu viteză redusă pentru a arunca apă cu precizie, a spus el.

Rezervoarele umplute cu apă în 12 secunde

Înainte de a decola, avionul zboară la joasă altitudine deasupra apei, cu două sonde de câțiva centimetri lățime amplasate sub fuselaj. Este nevoie de doar 8-12 secunde pentru a umple rezervoarele avionului cu 1.400 de galoane de apă, care cântăresc 12.000 de livre (5.443 kg). Sondele se retrag apoi, iar avionul urcă și se îndreaptă spre incendiu. După ce aruncă apa, se întoarce repede pentru a se aproviziona din nou, a spus el.

„Dacă lupți împotriva unui incendiu forestier chiar lângă un lac, poți încărca apă la fiecare două-trei minute”, a spus Blue. „Este obișnuit pentru noi să efectuăm 40, 50 de aruncări într-un ciclu de alimentare de patru ore. Știu că unele echipaje au efectuat până la 70 sau 80 de aruncări într-un ciclu de alimentare de patru ore”.

Avioanele de stingere a incendiilor aruncă de obicei apă direct pe foc sau imediat lângă acesta, pentru a ajuta pompierii de la sol. De obicei, alte aeronave aruncă substanțe ignifuge pentru a bloca calea focului. În cele din urmă, echipajele de la sol sting incendiile, cu ajutorul aeronavelor, a spus Blue.

Peste 225 de avioane CL-215 și CL-415 au fost construite înainte ca producția să fie oprită în 2015 de Bombardier, care a achiziționat Canadair în anii 1980. În 2016, programul a fost vândut către Viking Air, care ulterior a devenit parte a De Havilland Canada.

Producătorul de avioane estimează o cerere globală de 250 până la 350 de aeronave

„Așadar, Europa a venit la noi și ne-a spus că are nevoie de o creștere a flotei sale și că trebuie să-și reînnoiască flota”, a spus Sweeney.

De Havilland Canada are 31 de comenzi pentru DHC 515. Grecia, Spania, Portugalia, Croația, Italia și Franța au comandat 22 de aeronave. Provincia Manitoba a comandat trei aeronave, iar Ontario a comandat șase. De Havilland Canada a primit solicitări și din partea altor țări.

„Așadar, anticipăm că acest lucru va duce la o aglomerare a registrului de comenzi într-un timp foarte scurt”, a spus el.