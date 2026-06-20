O adolescentă de 15 ani a ajuns în moarte cerebrală după o provocare virală de pe TikTok

Leah Presson, în vârstă de 15 ani, se află într-o unitate de terapie intensivă din Oklahoma City. Adolescenta a participat la „provocarea Benadryl”, care încurajează ingerarea unor doze masive de difenhidramină. Tendința a declanșat convulsii și stop cardiac. În prezent, creierul ei nu mai prezintă activitate, potrivit People.

Tatăl ei, Richard Presson, a vorbit despre starea fiicei sale pentru KFOR. El a descris-o pe Leah ca fiind o persoană plină de compasiune, cu un râs molipsitor și speră într-o recuperare miraculoasă.

Ce efecte are abuzul de difenhidramină asupra organismului

Difenhidramina este ingredientul activ din Benadryl și din alte medicamente antialergice sau pentru somn, precum Zzzquil. Consumată în doze mari, poate provoca probleme cardiace grave, convulsii, comă sau deces, potrivit unei declarații a Food and Drug Administration din 2020.

Dr. Ryan Brown, de la Oklahoma Children’s, a explicat pentru ABC8 mecanismul. Dozele excesive pot provoca aritmii cardiace, care pot duce la stop cardiac și, în cele din urmă, la moarte cerebrală prin lipsa oxigenării creierului.

De ce sunt îngrijorate centrele de toxicologie din SUA

America’s Poison Centers, organizație care reprezintă 53 de centre de toxicologie, a emis un aviz privind o creștere îngrijorătoare a cazurilor de abuz de difenhidramină la adolescenții cu vârste între 13 și 19 ani.

Cazurile legate exclusiv de difenhidramină au crescut cu 32% între 2024 și 2025, de la 10.068 la 13.284. În primele cinci luni din 2026 au fost înregistrate deja 6.179 de cazuri, mai mult decât dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.

Câte cazuri de abuz intenționat au fost raportate

Treisprezece la sută din cazurile de difenhidramină din 2026 au fost legate de abuz intenționat, față de 7,3% în 2020. Potrivit centrelor de toxicologie, creșterea este determinată de utilizarea recreativă, nu de supradozaje accidentale.

În Connecticut, autoritățile au legat recent acest medicament de trei decese ale unor adolescenți. Spitalul de Copii Rady din San Diego a raportat cel puțin cinci vizite la urgențe într-o singură săptămână, iar Spitalul de Copii din Fort Worth, Texas, a înregistrat peste 100 de vizite în șase luni, inclusiv un deces.

Ce simptome apar în cazul intoxicației cu difenhidramină

Printre semnele de intoxicație se numără somnolența, agitația, ritmul cardiac accelerat, greața, vărsăturile, halucinațiile, convulsiile, aritmia cardiacă și pierderea cunoștinței.

Compania care produce Benadryl a transmis că tendința este extrem de periculoasă și trebuie oprită imediat. Compania colaborează cu platformele de socializare pentru eliminarea conținutului periculos. Recomandă trei măsuri: raportarea conținutului asociat tendinței, păstrarea medicamentelor în locuri inaccesibile copiilor și respectarea strictă a instrucțiunilor de pe etichetă.

Mary Leonard, reprezentantă a Asociației Produselor de Sănătate pentru Consumatori, a calificat situația drept extrem de îngrijorătoare. A precizat că medicamentele fără prescripție nu trebuie folosite în scopuri recreative.