O americancă a fost arestată pentru a că i-a furat pălăria MAGA unui copil de 7 ani,, care îl susţinea pe Donald Trump

Olivia M. Winslow a fost arestat, iar pe numele său au fost formulate mai multe capete de acuzare. De asemenea, o altă femeie, care se presupune că a fost implicată în incident, urmează să fie identificată şi să i se aducă şi ei acuzaţii simliare.

Incidentul în care a fost implicată Winslow a avut loc la un miting de susţinere a lui Donald Trump.

Femeia a fost identificată după ce momentul în care a atacat copilul şi pe mama acestuia a fost filmat şi a devenit viral în mediul online.

Last night, Joe Biden supporters viciously attacked Riley, a 7 year-old @realDonaldTrump fan.



Joe Biden supporters stole Riley’s hat, ripped up his sign & made him cry.

Watch. It’s on video. This is sick.



Wilmington, DE please help us find them: pic.twitter.com/nqx061VXMt