O elevă a fost arestată pentru că nu şi-a făcut tema în timpul pandemiei. Colegii cer în stradă eliberarea ei

O instanţă judecătorească din Michigan a decis ca o elevă, care şi-a încălcat probaţiunea şi nu şi-a făcut tema online în timpul pandemiei de coronavirus, trebuie să execute o pedeapsă într-un centru de detenţie juvenilă, informează BBC.

Tânăra în vârstă de 15 ani a fost plasată sub probaţiune în luna august, după ce a fost acuzată de atac şi furt, iar una dintre condiţii era să-şi efectueze tema online.

Site-ul ProPublica spune că Grace, pe numele ei, suferă de ADHD şi a fost copleşită de faptul că a trebuit să-şi facă tema, în carantină, fără îndrumarea unui profesor.

Sute de studenţi s-au strâns în faţa şcolii pentru a cere eliberarea acesteia, iar Curtea Supremă a Statului Michigan a anunţat că va evalua cazul.

"O grămadă de elevi erau în urmă cu temele şi nimeni n-a mai avut motivaţia să facă nimic, pentru că profesorii nu mai predau şi totul era online, ştiu multe persoane care nu şi-au faăcut tema", a spus una dintre colegele lui Grace.

A Black 15yo girl in Detroit was sent to juvenile detention for not finishing her schoolwork.



A judge said it violated her probation. Grace has ADHD and is struggling with online learning, says @ProPublica.



Hundreds of classmates protested for authorities to #FreeGrace: pic.twitter.com/9Enkgps3ow