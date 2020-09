Ianos ia în stăpânire Marea Mediterană. „Medicane”, o furtună rară, asemănătoare unui uragan, loveşte Grecia vineri

Pe măsură ce sezonul uraganelor din Oceanul Atlantic continuă să doboare record după record, declanşând o stare de alertă continuă în zonele afectate, nici Europa nu este scutită de furtuni puternice. Apele Mării Mediterane se tulbură la început de toamnă, aducând săptămâna aceasta fenomene meteorologice neprietenoase.

Furtuna Ianos va lovi azi Grecia occidentală, iar consecinţele ar putea fi semnificative, având în vedere puterea acumulată. Specialiştii avertizează că furtuna pare să se organizeze asemenea unui uragan pe care te-ai aştepta să-l vezi în Caraibe. Vântul a depăşit deja pragul de 90 km/h şi ar putea atinge forţa unui uragan (de 120 km/h, sau chiar mai mult).

Acest tip de furtună, deseori numit „medicane”, are caracteristici similare uraganelor şi taifunurilor. Asemenea fenomene pot să apară în zonele cu ape mai reci şi se deplasează, de obicei, de la vest la est, în timp ce uraganele se deplasează în sens invers.

Potrivit previziunilor meteorologice europene citate de CNN, „un ciclon cu puterea unui uragan va afecta vineri vestul Greciei.” În consecinţă, se vor produce precipitaţii abundente, „de până la 400 mm în unele zone". De asemenea, prognza meteo indică vânt puternic, cu viteze de până la 125 km/h, în rafale ce pot atinge şi 180 km/h.

Serviciul meteorologic naţional al Greciei a emis o Alertă Roşie de nivel superior pentru vânt, ploaie şi furtună.

#Ianos is looking pretty impressive this morning as convection continues to wrap around its center. This is certainly one of the more convincing cases for a tropical cyclone in the Meditteranean that we've seen in a while! #medicane pic.twitter.com/DSXfj2hzrm