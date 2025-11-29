O insulă din Hawaii este deținută aproape în totalitate de un singur om. Pe insulă trăiesc aproximativ 4.000 de oameni

Într-un loc din Hawaii, noțiunea clasică de proprietate privată capătă o cu totul altă dimensiune. Aproape întreaga insulă Lanai, de la case și afaceri până la terenurile de coastă, se află sub controlul miliardarului Larry Ellison

Conform unei postări de pe Reddit, antreprenorul deține 98% din a șasea cea mai mare insulă din Hawaii. El a cumpărat insula în 2012 pentru aproximativ 300 de milioane de dolari. Acolo, miliardarul deține două stațiuni de lux, cea mai mare parte a fondului imobiliar și aproape toată infrastructura comercială.

Insula este locuită de aproximativ patru mii de oameni și, după cum se menționează în postare, viața, munca, dezvoltarea și chiar serviciile publice ale acestora depind de deciziile unei singure persoane, relatează Focus.

Controverse în comunitate

Ellison, cofondator al Oracle Corporation, a cărui avere este estimată de Forbes la peste 285 de miliarde de dolari, și-a anunțat intenția de a transforma Lanai într-un model de sustenabilitate ecologică după achiziție. Însă, în ultimii ani, această viziune a stârnit numeroase controverse.

Centralizarea terenurilor în mâinile unui singur proprietar înseamnă că deciziile privind conservarea și dezvoltarea se bazează în primul rând pe interesele sale comerciale, mai degrabă decât pe consensul public. Acest lucru creează limitări pentru locuitori în capacitatea lor de a influența soarta insulei pe care o consideră acasă.

Unul dintre cele mai discutate proiecte ale lui Ellison este o fermă hidroponică de 500 de milioane de dolari, prezentată drept un progres în agricultura durabilă. Dar aceasta nu a îndeplinit așteptările, alimentând îndoielile locale cu privire la realitatea unei transformări „verzi”. Locuitorii mai spun că infrastructura de energie curată și inițiativele de mediu sunt dezvoltate în principal în beneficiul stațiunilor de lux, nu al comunității.

Localnicii se tem pentru viitorul lor

În schimb, compania care administrează insula susține că lucrează pentru a crea locuri de muncă și a dezvolta proiecte de mediu.

„Ne-am angajat să conservăm ecosistemul fragil al insulei Lanai, să gestionăm resursele naturale, să controlăm eroziunea, să menținem biodiversitatea și să dezvoltăm inițiative sustenabile în beneficiul insulei”, a transmis compania într-un comunicat.

În ciuda promisiunilor companiilor lui Ellison, discuția de pe Reddit rămâne tensionată, utilizatorii exprimându-și îngrijorarea în legătură cu faptul că proprietatea privată de această amploare ar putea afecta procesele democratice și viitorul comunității locale.

„Nicio persoană nu ar trebui să dețină o întreagă insulă unde trăiesc mii de oameni”, a scris un utilizator.