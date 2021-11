"O invazie cu migranţi". Polonia acuză Belarusul că încercă să declanşeze o confruntare majoră

Varşovia a declarat că a desfăşurat mai mulţi soldaţi, poliţişti de frontieră şi poliţie, în timp ce Lituania vecină a spus că ar putea introduce o stare de urgenţă la graniţa cu Belarus.

Uniunea Europeană acuză Minsk aduce migranţii din Orientul Mijlociu şi Africa şi îi duce la graniţa cu UE, ca o formă de război hibrid ce vine ca răspuns la sancţiunile occidentale impuse guvernului şi preşedintelui Alexander Lukaşenko.

Polonia a anunţat că forţele sale au respins primele încercări ale migranţilor de a trece cu forţa la graniţă.

Un videoclip distribuit de autorităţile poloneze a arătat că un bărbat tăia o parte dintr-un gard de sârmă ghimpată, altul atacând gardul cu o cazma, în timp ce un soldat polonez pulveriza o substanţă neidentificată dintr-o cutie, relatează Reuters.

Într-un videoclip, distribuit de NEXTA, migranţii purtând rucsacuri şi îmbrăcăminte de iarnă au fost văzuţi mergând pe marginea unei autostrăzi. Alte videoclipuri au arătat grupuri mari de migranţi escortaţi de bărbaţi înarmaţi îmbrăcaţi în kaki.

A huge crowd of migrants is moving towards the Polish border.



🇵🇱

pic.twitter.com/AXnCEYZOdw