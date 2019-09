O maşină a pătruns în holul clădirii Trump Plaza din New York. Mai mulţi răniţi/ Reacţia şoferului după ce a realizat situaţia

Postul ABC News a anunţat că şoferul a ieşit singur din maşină şi s-a aşezat pe o canapea în holul principal al clădirii rezidenţiale din nordul oraşului New York.

Totul indică faptul că a fost vorba un accident, iar şoferul a fost chestionat de poliţie, a anunţat miercuri postul NBC.

Nu a fost nimic suspect în legătură cu accidentul, a precizat poliţia din New Rochelle pentru media locală.

”Dorim să mulţumim în primul rând echipelor de intervenţie pentru atenţia deosebită acordată incidentului din această seară. Le suntem cu adevărat recunoscători pentru efortul depus”, a declarat un purtător de cuvânt al Organizaţiei Trump pentru ABC News.

