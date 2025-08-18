O mașină scufundată descoperită de un pescar din din Minnesota poate fi cheia rezolvării unui caz de dispariție din 1967

Conform The Guardian, un caz de dispariție vechi de aproape șase decenii ar putea fi rezolvat după ce un pescar din Minnesota, Brody Loch, a descoperit întâmplător cu ajutorul unui sonar o mașină scufundată în râul Mississippi.

Vehiculul, un Buick Electra din anii ’60, a fost recuperat pe 14 august de scafandri ai biroului șerifului din comitatul Stearns, care au confirmat că în interior se aflau rămășițe umane.

Numărul de identificare al vehiculului a arătat că mașina îi aparținea lui Roy Benn, un bărbat de 59 de ani care dispăruse în septembrie 1967 și care fusese declarat legal decedat în 1975.

Benn fusese văzut ultima dată conducându-și Buick-ul albastru metalizat și transportând o sumă mare de bani.

Potrivit poliției, rămășițele au fost trimise pentru expertiză medico-legală, dar autoritățile cred că este vorba chiar de Benn, pe baza obiectelor găsite în interior și a identificării mașinii.

Familia acestuia a fost notificată. „Suntem recunoscători că am obținut, în sfârșit, pista care ar putea aduce închiderea acestui caz pentru familie”, a declarat șeriful Troy Heck din comitatul Benton.