O navă cargo s-a răsturnat, în largul coastei SUA, la doar câteva ore după ce a fost încărcată într-un port din apropiere | FOTO, VIDEO

Cei patru membri ai echipajului care au dispărut sunt cetăţeni sud coreeni, iar autorităţile au confirmat că se aflau în camera motoarelor la momentul producerii accidentului, potrivit oficialilor din Coreea de Sud, transmite CNN.

Încercările de salvare au fost blocate din cauza unui incendiu care a izbucnit la bord, flăcările punând în pericol siguranţa salvatorilor. Nava cargo încă se află răsturnată, la aproximativ 130 de km distanţă de oraşul american Savannah.

71,000-ton GRT vehicle carrier GOLDEN RAY is in distress in St Simon Sound off Brunswick, Georgia. US #Coast Guard photos show the 200-meter-long vessel with an extreme list and an internal fire amidships. 20 rescued, 4 missing. Was en route to Baltimore https://t.co/SsfcVHD7S0 pic.twitter.com/pLZK7uQK9X