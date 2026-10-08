O nouă bază militară a Chinei provoacă îngrijorare. Detaliul neobișnuit observat din satelit

Imaginile din satelit arată desfășurarea unor avioane ușoare de atac la o nouă instalație comună de antrenament a Chinei și Laosului, marcând o extindere importantă a prezenței militare a Beijingului în afara propriului teritoriu, relatează The Independent.

Cele mai recente imagini arată opt avioane de atac K-8 și peste 24 de vehicule de sprijin pe o pistă aflată încă în construcție, la aeroportul Ban Keun din Laos.

Baza, situată la aproximativ 50 de kilometri de capitala Vientiane, a fost inaugurată pe 29 septembrie de Ministerul chinez al Apărării, sub denumirea oficială de „centru comun de sprijin și antrenament”.

Avioane de atac, identificate la baza prezentată drept centru de antrenament

Potrivit analiștilor în securitate, aeronavele observate în imaginile din satelit par să fie avioane Hongdu JL-8, fabricate în China, cunoscute și sub denumirea K-8.

Acestea sunt aparate cu două locuri, utilizate pentru pregătirea piloților, dar care pot fi folosite și în misiuni de luptă, inclusiv pentru transportul și lansarea bombelor.

Laosul deține în prezent patru astfel de aeronave, potrivit Institutului Internațional pentru Studii Strategice din Londra. Modelul este utilizat atât de forțele aeriene chineze, cât și de cele laotiene.

Diplomați, analiști și reprezentanți politici din țările vecine urmăresc îndeaproape dezvoltarea bazei, încercând să identifice eventuale sisteme de apărare antiaeriană, depozite de muniție și combustibil sau instalații de supraveghere.

Prezența unor asemenea echipamente ar putea indica faptul că baza va îndeplini funcții militare mult mai ample decât cele de antrenament.

Pista ar putea permite operarea bombardierelor

China nu dispune de o rețea extinsă de baze militare în străinătate, iar instalația din Laos ar putea deveni prima sa bază externă din Asia de Sud-Est capabilă să găzduiască avioane de luptă.

În prezent, Beijingul dispune de o bază logistică în Djibouti și de acces la facilități portuare în Cambodgia, pe lângă instalațiile sale din Marea Chinei de Sud.

Potrivit Reuters, lucrările de construcție continuă la Ban Keun, iar imaginile din satelit arată că o parte importantă a proiectului vizează extinderea pistei.

Odată finalizată, aceasta ar putea permite operarea unor aeronave de dimensiuni mai mari, inclusiv bombardiere.

Analistul de securitate Alexander Neill, cercetător asociat la Pacific Forum, a explicat că aeroportul pare, deocamdată, relativ mic și lipsit de caracteristici îngrijorătoare, însă infrastructura ar putea fi adaptată pentru operațiuni militare mult mai complexe.

„Se pare că aerodromul a fost proiectat astfel încât să permită extinderea pistei, pentru operarea unor aeronave mai mari”, a declarat acesta.

Potrivit expertului, baza ar putea găzdui în viitor inclusiv avioane de interceptare a comunicațiilor și supraveghere electronică, extinzând astfel capacitățile Chinei în Asia de Sud-Est.