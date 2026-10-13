O nouă decizie controversată în SUA. Copiii migranți primesc 3.000 de dolari dacă acceptă să plece

Un oficial al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) a declarat marți că minorii migranți neînsoțiți pot primi 3.000 de dolari dacă aleg să se întoarcă voluntar în țările de origine, relatează ABC News.

Potrivit oficialului, sunt eligibili copiii cu vârsta de cel puțin 14 ani, aflați în custodia guvernului american, care nu au legături cu grupări infracționale.

Un purtător de cuvânt al departamentului a declarat că secretarul DHS, Markwayne Mullin, „conduce eforturile de salvare a acestor copii și de oprire a exploatării lor”.

Suma oferită minorilor a crescut cu 500 de dolari

Anul trecut, Departamentul pentru Securitate Internă oferea 2.500 de dolari minorilor care acceptau să părăsească voluntar Statele Unite, în cadrul măsurilor stricte privind imigrația adoptate de administrația Trump.

Un furnizor de servicii juridice a declarat pentru ABC News că DHS a început să ofere stimulentul de 3.000 de dolari la începutul lunii octombrie.

Avocații și organizațiile pentru apărarea drepturilor migranților susțin că măsura apare într-un moment în care administrația Trump intensifică eforturile de deportare a copiilor migranți neînsoțiți.

Îngrijorări privind reprezentarea juridică a copiilor migranți

Guvernul federal a format recent o echipă de avocați guvernamentali care să reprezinte copiii migranți în instanță, după ce administrația a întrerupt colaborarea cu mai multe organizații pentru drepturile migranților care ofereau anterior aceste servicii.

Organizațiile pentru apărarea drepturilor migranților și-au exprimat îngrijorarea față de inițiativă. Acestea susțin că guvernul care încearcă să deporteze minorii nu ar trebui să fie și cel care îi reprezintă în instanță.

Un purtător de cuvânt al DHS a declarat pentru ABC News că „mulți dintre copiii care au trecut frontiera neînsoțiți au fost plasați în grija unor persoane care erau traficanți de migranți și traficanți sexuali”.

„Spre deosebire de administrația precedentă, președintele Trump și Departamentul pentru Securitate Internă tratează cu seriozitate responsabilitatea de a proteja copiii și vor continua să colaboreze cu autoritățile federale, statale și locale pentru a reuni copiii cu familiile lor”, a transmis purtătorul de cuvânt.