Prima pagină » Știri externe » O renumită destinație de iarnă mizează pe o goană după aur pentru a atrage turiști în sezonul estival

O renumită destinație de iarnă mizează pe o goană după aur pentru a atrage turiști în sezonul estival

O stațiune din Laponia a ascuns un lingou de aur în valoare de 20.000 de euro și îi provoacă pe turiști să îl găsească.
O renumită destinație de iarnă mizează pe o goană după aur pentru a atrage turiști în sezonul estival
Sursa foto: Facebook/Levi
Oana Antipa
09 iun. 2026, 17:31, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Inițiativa face parte dintr-o campanie menită să promoveze sezonul estival în regiunea Levi, cunoscută în special pentru sporturile de iarnă și observarea aurorei boreale.

Competiția, denumită „Midnight Sun Hunt”, va începe pe 18 iunie și se va desfășura până la sfârșitul lunii august sau până când lingoul va fi descoperit, potrivit The Independent.

Indiciile vor fi publicate pe parcursul verii

Participanții vor trebui să urmărească o serie de indicii care îi vor conduce treptat spre comoară.

Organizatorii spun că traseul va trece prin diferite obiective turistice, servicii locale și trasee din zonă.

Primul indiciu va fi publicat pe 18 iunie, iar ultimul pe 22 august.

Lingoul poate fi găsit teoretic după oricare dintre indicii, însă localizarea sa ar trebui să devină mai ușoară pe măsură ce sunt oferite noi informații.

Promovarea verii arctice

Reprezentanții centrului de promovare turistică Visit Levi spun că mulți turiști asociază regiunea exclusiv cu sezonul rece.

„Levi este cunoscut mai ales pentru iarnă, însă vara nordică rămâne necunoscută pentru mulți vizitatori”, a declarat directorul general al Visit Levi, Satu Pesonen.

Potrivit acesteia, campania își propune să ofere turiștilor un nou motiv pentru a descoperi regiunea în perioada în care soarele nu apune niciodată.

În timpul verii, zona se află sub influența fenomenului „soarelui de la miezul nopții”, ceea ce înseamnă că lumina naturală este prezentă 24 de ore din 24.

Turiștii nu au voie să facă săpături

Organizatorii au precizat că participanții nu vor trebui să sape și nici să afecteze mediul înconjurător pentru a găsi premiul.

Căutările trebuie desfășurate doar în zonele permise, cu respectarea regulilor de protecție a naturii.

Campania este organizată de Visit Levi, în colaborare cu compania minieră Agnico Eagle Finland și stațiunea Levi Ski Resort.

Levi este una dintre cele mai populare destinații turistice din Laponia finlandeză. În sezonul rece, atrage vizitatori din întreaga lume datorită pârtiilor de schi și posibilității de a observa aurora boreală.

Autoritățile locale speră că noua goană după aur va contribui la creșterea numărului de turiști și în lunile de vară.

Recomandarea video

Recoltă record pentru ferma clujeană care a aprins în aprilie mii de lumânări pentru a scăpa cireșii de îngheț: aproape 300 de tone de fructe
G4Media
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
GSP.ro
Victor Ponta a dezvăluit care este „primul lucru” pe care i l-a spus lui Tomac la întâlnirea de la Parlament: „N-ar fi trebuit să vină singur”
Gandul
E oficial! Adela Popescu va reveni la PRO TV
Cancan
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport
100 de zile de război între SUA și Iran: principalele cauze ale eșecului militar al lui Donald Trump
Libertatea
Ce face RetuRO cu banii proveniți din ambalajele nereturnate. Destinația garanțiilor de 50 de bani pe care consumatorii nu le mai recuperează
CSID
Cea mai mare flotă auto din istoria Campionatului Mondial de Fotbal. Vor fi folosiți inclusiv roboți de partulare
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia