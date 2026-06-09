O renumită destinație de iarnă mizează pe o goană după aur pentru a atrage turiști în sezonul estival

Inițiativa face parte dintr-o campanie menită să promoveze sezonul estival în regiunea Levi, cunoscută în special pentru sporturile de iarnă și observarea aurorei boreale.

Competiția, denumită „Midnight Sun Hunt”, va începe pe 18 iunie și se va desfășura până la sfârșitul lunii august sau până când lingoul va fi descoperit, potrivit The Independent.

Indiciile vor fi publicate pe parcursul verii

Participanții vor trebui să urmărească o serie de indicii care îi vor conduce treptat spre comoară.

Organizatorii spun că traseul va trece prin diferite obiective turistice, servicii locale și trasee din zonă.

Primul indiciu va fi publicat pe 18 iunie, iar ultimul pe 22 august.

Lingoul poate fi găsit teoretic după oricare dintre indicii, însă localizarea sa ar trebui să devină mai ușoară pe măsură ce sunt oferite noi informații.

Promovarea verii arctice

Reprezentanții centrului de promovare turistică Visit Levi spun că mulți turiști asociază regiunea exclusiv cu sezonul rece.

„Levi este cunoscut mai ales pentru iarnă, însă vara nordică rămâne necunoscută pentru mulți vizitatori”, a declarat directorul general al Visit Levi, Satu Pesonen.

Potrivit acesteia, campania își propune să ofere turiștilor un nou motiv pentru a descoperi regiunea în perioada în care soarele nu apune niciodată.

În timpul verii, zona se află sub influența fenomenului „soarelui de la miezul nopții”, ceea ce înseamnă că lumina naturală este prezentă 24 de ore din 24.

Turiștii nu au voie să facă săpături

Organizatorii au precizat că participanții nu vor trebui să sape și nici să afecteze mediul înconjurător pentru a găsi premiul.

Căutările trebuie desfășurate doar în zonele permise, cu respectarea regulilor de protecție a naturii.

Campania este organizată de Visit Levi, în colaborare cu compania minieră Agnico Eagle Finland și stațiunea Levi Ski Resort.

Levi este una dintre cele mai populare destinații turistice din Laponia finlandeză. În sezonul rece, atrage vizitatori din întreaga lume datorită pârtiilor de schi și posibilității de a observa aurora boreală.

Autoritățile locale speră că noua goană după aur va contribui la creșterea numărului de turiști și în lunile de vară.