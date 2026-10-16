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O stâncă uriașă a căzut și a blocat accesul la o plajă faimoasă din Grecia

După furtuni severe de pe insula grecească Rhodos, o stâncă masivă a blocat singurul drum care ducea spre Golful Anthony Quinn.
O stâncă uriașă a căzut și a blocat accesul la o plajă faimoasă din Grecia
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
16 oct. 2026, 12:51, Știri externe
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Zeci de turiști și aproximativ o sută de vehicule au rămas blocate timp de câteva ore înainte ca accesul să fie parțial restabilit. Ei credeau că se vor bucura de unul dintre cele mai faimoase golfuri din Rodos, Grecia. Joi, furtunile violente care au lovit insula grecească  Rodos  au provocat prăbușirea unei stânci, blocând o plajă faimoasă și distrugând mașini, înainte ca echipele de salvare să restabilească accesul parțial vineri, potrivit Le Figaro.

Blocul imens de piatră s-a rostogolit joi pe pantă și a blocat singurul drum de acces către plaja Anthony Quinn Bay, un golf pitoresc numit după legendarul actor de la Hollywood, care a filmat acolo în 1961 filmul de război „Tunurile din Navarone”, jucând rolul uriașului Andrea Stavros.

Zeci de persoane și aproximativ 100 de vehicule au fost blocate temporar pe plajă timp de ore întregi, a relatat agenția de știri de stat ANA. Miercuri, inundațiile care au lovit insula Rodos curmaseră deja viața unui angajat al hotelului în vârstă de 62 de ani, a cărui mașină a fost luată de mare. Vremea severă a provocat pagube semnificative acestei insule grecești, o destinație turistică populară. Rămâne de văzut când va fi complet restabilit accesul la Golful Anthony Quinn.

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