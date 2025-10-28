O tânără cântăreață din Rusia, pedepsită pentru „discreditarea” armatei, riscă noi acuzații

Reținută după un videoclip viral în Sankt Petersburg

Loginova, care cântă sub numele de scenă Naoko, a fost reținută pe 15 octombrie de poliția din Sankt Petersburg după ce un videoclip cu ea și colegii ei din trupa Stoptime interpretând cântece anti-Kremlin a devenit viral.

Mai precis, Loginova a fost amendată pentru că a interpretat melodia „You’re a Soldier” a cântăreței ruse exilate Monetochka. Versurile includ fraze precum „Ești soldat, văd în ochii tăi că ai fost acolo / Miroși a sânge, nu ești altceva decât o cicatrice”. Deși evocatoare, melodia nu face referire explicită la războiul Rusiei în Ucraina.

Trupa Stoptime, acuzată de organizarea unui „eveniment neautorizat”

Cântăreața a fost inițial condamnată, după arestare, la 13 zile de detenție administrativă pentru că ar fi discreditat armata rusă și ar fi organizat un eveniment „neautorizat” într-un loc public, potrivit The Kyiv Independent.

Pe lângă „You’re a Soldier” a lui Monetochka, Stoptime a interpretat și celebra piesă „Swan Lake Cooperative” a lui Noize MC. Atât Monetochka, cât și Noize MC au fost etichetați drept „agenți străini” de către guvernul rus, potrivit The Kyiv Independent.

Prin interpretarea melodiilor unor artiști desemnați „agenți străini”, Stoptime și-a asumat un risc din ce în ce mai mare într-o țară în care autoritățile suprimă tot mai mult orice formă de disidență în timpul războiului pe scară largă împotriva Ucrainei.

În instanță, Loginova a refuzat să-și recunoască „vinovăția”, potrivit publicației independente rusești Novaya Gazeta. Imaginile video arată cum Loginova este escortată din sala de judecată de poliție, în aplauzele susținătorilor.

Susținătorii lui Loginova și-au exprimat îngrijorarea că autoritățile ar putea pregăti un dosar penal împotriva ei. Dacă va fi acuzată din nou de discreditarea armatei ruse, ea ar putea primi o pedeapsă mai severă decât o amendă.

Reacție din România: Eugen Tomac, solidar cu tinerii ruși

În România, consilierul prezidențial Eugen Tomac a criticat-o pe Diana Șoșoacă, afirmând că „a ales să meargă la Moscova pentru a primi noi instrucțiuni de discreditare a țării noastre și a Uniunii Europene”, în timp ce „câțiva adolescenți ruși au zdruncinat puternic cu vocea și curajul lor inocent un regim barbar”.

Tomac și-a exprimat solidaritatea cu tinerii ruși arestați pentru proteste împotriva lui Vladimir Putin, afirmând că „arestarea tinerilor care cântă împotriva războiului declanșat de Putin evidențiază disperarea ce bântuie acest regim criminal” și că nu poate „să nu-și exprime deplina solidaritate cu aceste voci curajoase”.