Obiecte din serialul „The Walking Dead”, scoase la licitație la 15 ani de la lansare

Fanii serialului „The Walking Dead” vor avea ocazia să intre în posesia unor piese de colecție unice, la 15 ani de la momentul în care primele seriale cu zombii au apărut pe micile ecrane.

AMC Networks, în colaborare cu Heritage Auctions, scoate la vânzare peste 1.000 de obiecte de recuzită care acoperă întreaga istorie a francizei.

Licitația online este deschisă până la 1 noiembrie.

Greg Nicotero, supervizorul efectelor speciale de machiaj, producător executiv și regizor al serialului, a avut un rol esențial în selectarea obiectelor care vor fi licitate.

El spune că acestea oferă o „călătorie prin istoria serialului”, de la primul sezon și până la finalul difuzat în 2022, incluzând și spinoff-urile apărute ulterior.

„Această licitație le va aminti oamenilor cât de puternic a fost impactul acestui serial,” a declarat Nicotero.

„Sunt mândru că am făcut parte dintr-o producție care a schimbat modul în care se face televiziune.”

„The Walking Dead” a debutat de Halloween, în urmă cu aproape 15 ani, și a devenit rapid un fenomen global, inspirând mai multe continuări, jocuri video și produse de colecție.