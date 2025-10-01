Obsesia jucăriilor pentru adulți: Jellycat cucerește lumea și portofelele generației Z

Producătorul britanic a raportat venituri record pentru anul 2024, ajungând la aproape 450 de milioane de dolari, datorită cererii tot mai mari din partea adulților, mai ales a generației Z, pentru jucării de pluș.

Fenomenul, denumit de specialiști „kidult” (adult care consumă produse destinate copiilor), a propulsat brandul la un succes internațional neașteptat. Potrivit raportului financiar depus la sfârșitul lunii septembrie, citat de CNBC, Jellycat și-a dublat câștigurile în 2024.

Acționarii sunt răsplătiți cu 110 milioane de lire

Compania a obținut un profit de 139 de milioane de lire sterline, comparativ cu 67 de milioane în anul anterior, iar veniturile totale au crescut cu 66%, ajungând la 333 de milioane de lire.

Firma intenționează să le ofere acționarilor săi 110 milioane de lire sub formă de dividende. Succesul se datorează, potrivit președintelui Thomas Gatacre, eforturilor intense ale echipei: „Echipa noastră a trebuit să alerge mai repede ca niciodată pentru a ne asigura că fiecare Jellycat ajunge în condiții excelente, este construit să reziste și este fabricat responsabil”, a explicat acesta în raportul financiar.

Jucării pentru toate vârstele și buzunarele

Fondat în 1999 la Londra, Jellycat s-a remarcat prin jucăriile sale moi și „îmbrățișabile”, cu designuri inedite – de la iepurași bej clasici până la brăduți de Crăciun zâmbitori sau felii de pizza cu ochi. Produsele sunt vândute în peste 8.000 de magazine din 80 de țări, inclusiv în locații premium precum Selfridges și Harrods în Londra sau Galeries Lafayette în Paris. Cel mai ieftin ursuleț Smudge Bear costă 18 lire, iar cel mai scump, Gigantic Sacha Snow Tiger, poate ajunge la 1.200 de lire în magazinul Harrods.

„Toată lumea pare să le iubească: de la copii și tineri din generația Z, până la părinți, bunici și chiar mai departe”, au transmis reprezentanții Jellycat.

Succesul Jellycat alimentat de TikTok

Explozia popularității este strâns legată de rețelele sociale, în special TikTok, unde Jellycat are 2,1 milioane de urmăritori, iar hashtagul #jellycathaul a generat peste 20 de milioane de postări. Tinerii adulți își etalează colecțiile impresionante de jucării, pe care le cumpără nu pentru joacă, ci pentru nostalgie, confort emoțional și identitate digitală.

Grupul de cercetare Circana – companie americană specializată în analiza comportamentului consumatorului – a relatat că vânzările de jucării în rândul adulților din SUA au crescut cu 18% în 2024, cheltuind peste 1,8 miliarde de dolari doar în primul trimestru.

„Pe măsură ce oamenii caută tot mai mult bucurii simple și confort emoțional, jucăriile devin recunoscute pentru impactul lor pozitiv asupra sănătății mintale, stârnind nostalgie și oferind o pauză de la agitația lumii moderne”, a explicat Melissa Symonds, expertă în industria jucăriilor din Marea Britanie.

Refugiul pufos al generației Z

Jellycat profită din plin de acest val de emoție și atașament: pe lângă jucării, compania a lansat și experiențe în magazine, precum Jellycat Fish & Chips în Selfridges și Jellycat Patisserie în Galeries Lafayette – spații tematice, decorate ca niște povești în miniatură, unde clienții pot descoperi decoruri simpatice, pot face fotografii și cumpără produse speciale. De asemenea, brandul oferă și accesorii inspirate din personajele sale, precum brelocuri și genți.

Într-o lume tensionată de crize economice și conflicte geopolitice, jucăriile moi de la Jellycat au devenit mai mult decât simple obiecte de pluș. Sunt un simbol al confortului și evadării, iar generația Z pare dispusă să plătească oricât pentru o fărâmă de copilărie reînviată.