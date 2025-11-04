Copilărie între lux, faimă și milioane: Cine sunt cei mai bogați copii din lume?

Copiii marilor vedete, lideri ai lumii și ai magnaților din afaceri cresc înconjurați de lux, putere și bogății greu de imaginat.

North West (12 ani) și Saint West (9 ani), copiii lui Kim Kardashian și Kanye West, trăiesc încă din primii ani între modă de designer și evenimente exclusiviste. Averea estimată a lui North, de 375 de milioane de dolari, și cea a lui Saint, de 10 milioane, arată dimensiunea privilegiului care le definește copilăria.

Blue Ivy Carter (13 ani), fiica lui Beyoncé și Jay-Z, se remarcă printr-o avere estimată la 850 de milioane de dolari și o moștenire de 150 de milioane, la care se adaugă premii Grammy și recunoaștere globală.

Moșteniri regale

În familia regală britanică, Prințul George (12 ani), Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani) se numără printre cei mai bogați copii din lume, averile lor fiind strâns legate de monarhia britanică și influența ei de durată.

Prințul George, viitorul rege al Marii Britanii, se află în fața unei moșteniri financiare de ordinul miliardelor.

Cu o avere estimată la 5 miliarde de dolari, Prințesa Charlotte este considerată unul dintre cei mai influenți copii regali ai lumii.

Cel mai mic dintre copiii Prințului William și ai Prințesei Catherine, Prințul Louis are deja o avere estimată la aproximativ 98 de milioane de lire sterline.

Moștenitorii miliardari și inovatorii viitorului

Copiii titanilor din tehnologie, precum Bill și Melinda Gates — Jennifer, Rory și Phoebe Gates — sunt așteptați să moștenească averi considerabile, de aproximativ 102 miliarde de dolari.

În același timp, Valentina Paloma Pinault, fiica actriței Salma Hayek și a miliardarului francez François-Henri Pinault, este considerată unul dintre cei mai bogați moștenitori de la Hollywood, cu o avere de 6 miliarde de dolari.

Johannes von Baumbach, moștenitorul imperiului farmaceutic german Boehringer Ingelheim, se află și el printre cei mai bogați tineri moștenitori ai lumii cu 5,7 miliarde de dolari.

Micii antreprenori și influenceri digitali

O nouă generație de avere vine din faima digitală. Ryan Kaji, creatorul canalului Ryan’s World, a transformat recenziile de jucării într-un adevărat imperiu media care valorează aproximativ 110 milioane $.

În același timp, Stormi Webster, fiica lui Kylie Jenner și a lui Travis Scott, are un viitor asigurat prin investiții și fonduri de încredere, care se ridică la o sumă între 410 și 550 miloane de dolari.

Chiar și micuțul Rza Athelston Mayers, copilul Rihannei și al lui A$AP Rocky, este deja numit de presă „bebeluşul miliardar”, fiind susținut de brandurile părinților săi, evaluate la 1,2 miliarde de dolari.