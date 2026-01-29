Olimpiada de la Cortina d’Ampezzo contestată în Italia: Care sunt nemulțumirile comunității ladine

Ladinii nu contestă Olimpiada, ci modul în care au fost omisi. Reprezentanții comunității ladine din Cortina afirmă că nu se opun Jocurilor Olimpice și recunosc semnificația acestora. Ei sunt însă nemulțumiți de lipsa implicării lor și de absența promovării culturii ladine în cadrul evenimentului, mai scrie Il Post.

„Nu ni s-a cerut nimic. Nici măcar să participăm la ceremonii purtând costumele noastre tradiționale,” declară Elsa Zardini, președinta Uniunii Ladinilor din Ampezzo. Pentru ladini, aceste costume și ritualuri sunt esențiale pentru identitatea lor culturală.

O cultură veche, o limbă rară și un atașament profund față de teritoriu

Ladinii formează o comunitate mică din Dolomiți, având o limbă de origine latină și tradiții transmise din generație în generație. Identitatea lor este profund legată de munte, natură și viața comunitară, iar sentimentul de apartenență este foarte puternic. În Cortina d’Ampezzo locuiesc aproximativ 5.500 de persoane, dintre care aproape jumătate se consideră ladini. Comunități similare se regăsesc și în localități din apropiere, cum ar fi Livinallongo și Colle Santa Lucia.

Pe lângă aspectele culturale, comunitatea ladină este îngrijorată și de impactul infrastructurii olimpice asupra mediului montan. Ea consideră că unele lucrări sunt invazive și nu sunt bine gândite pe termen lung. „Ne temem de ce va rămâne după Jocuri,” avertizează liderii comunității. Ei mai subliniază că dezvoltarea a fost realizată în grabă, fără o viziune clară pentru viitorul zonei.

Nemulțumirile actuale au readus în discuție o veche revendicare: separarea Cortinei și a altor comune ladine de Veneto pentru a se alătura Trentino – Alto Adige. Aceasta este o regiune cu statut de autonomie specială. Dorința își are originea în perioada de după Primul Război Mondial. Atunci teritoriile ladine au fost împărțite între două regiuni. Într-un referendum consultativ din 2007, aproape 80% dintre locuitori au votat pentru desprinderea de Veneto, însă rezultatul nu a fost niciodată implementat.

Olimpiada de iarnă, între identitate culturală versus interes economic

Autoritățile din Veneto privesc cu scepticism o posibilă separare, având în vedere importanța economică și turistică a Cortinei. Aceasta probabil va crește și mai mult după Olimpiadă. Există voci care acuză comunitatea ladină de a fi motivată mai mult de avantajele economice ale autonomiei din Trentino – Alto Adige. Liderii ladini resping aceste acuzații, subliniind că miza este una culturală și identitară. „Turism am avut mereu, chiar și fără Olimpiadă,” susțin ei, punând accent pe protejarea limbii și tradițiilor.

Chiar dacă Olimpiada va aduce o mai mare vizibilitate și beneficii economice, tensiunile locale sugerează că nu toată lumea se simte reprezentată. Pentru comunitatea ladină din Cortina, Jocurile Olimpice reprezintă nu doar un eveniment sportiv, ci și un moment de reflecție identitară și un posibil nou început într-o dezbatere politică și culturală ce durează de generații.