ONU anunță că 850.000 de refugiați sirieni s-au întors acasă de la căderea lui Assad

Înaltul comisar adjunct al UNHCR, Kelly T. Clements, a declarat pentru Associated Press la Damasc, că aproximativ 1,7 milioane de persoane care au fost strămutate în interiorul țării în timpul conflictului care durează de 14 ani s-au întors în comunitățile lor, în timp ce guvernul central interimar controlează acum mari părți din Siria.

„Este o perioadă dinamică. Este o oportunitate în care am putea vedea potențiale soluții pentru cele mai mari strămutări globale pe care le-am văzut în ultimii 14 ani”, a spus Clements, care se află în Siria de trei zile.

Conflictul din Siria , care a început în martie 2011, a ucis aproape o jumătate de milion de oameni și a strămutat jumătate din populația țării de dinainte de război, care număra 23 de milioane de locuitori. Peste cinci milioane de sirieni au fugit din țară ca refugiați, majoritatea în țările vecine.